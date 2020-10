Miles de manifestantes exigen justicia ante el veredicto de Amanecer Dorado

Atenas, 7 oct (EFE).- Miles de personas se manifiestan esta mañana frente al Tribunal de Apelaciones de Atenas en espera del veredicto que determinará si el partido neonazi Amanecer Dorado es una organización criminal y si decenas de sus miembros son culpables de asesinato e intimidación, entre otros cargos.

Los manifestantes han acudido a los aledaños del Tribunal desde primera hora de la mañana, donde han colocado varios altavoces para reproducir canciones de Pavlos Fyssas, asesinado en 2013 por un militante de Amanecer Dorado que confesó durante el proceso.

Por la céntrica avenida Alexandras se acumulan las pancartas con mensajes como "No son inocentes", "El fascismo no es una opinión, es un crimen", "¡Paul está vivo! ¡Condenen a los nazis!" o "El miedo no vencerá".

La mayoría de manifestantes lleva mascarilla, aunque la afluencia en la avenida frente al Tribunal hace imposible mantener distancias de seguridad durante la protesta.

Todos los grandes partidos políticos están presentes para condenar el fascismo, incluida una representación del partido en el Gobierno, el conservador Nueva Democracia, y los líderes del principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza.

Una amplia zona del centro de la ciudad ha sido cerrada al tráfico como medida preventiva hasta que se disuelvan las protestas y unos 2.000 agentes de Policía han sido desplegados para evitar choques entre los manifestantes antifascistas y posibles grupos de apoyo a Amanecer Dorado.

Además, hay policías en otros puntos clave en la historia de Amanecer Dorado, como los lugares donde se cometieron algunos de los crímenes que se juzgan hoy.

Se espera que la lectura de la sentencia comience a las 11.00 hora local (08.00 GMT) por la jueza que preside el Tribunal, Maria Lepeniotu.

Según informa la televisión pública helena ERT, tan sólo 9 de los 68 acusados (originalmente eran 69 pero uno falleció durante el largo proceso) están hoy en el Tribunal.

De momento, la protesta se ha celebrado de forma pacífica, pero se teme que si el Tribunal adopta la postura de la fiscal Adamantia Economu, que pidió exculpar a la cúpula del partido y aseguró que no hay pruebas de que los crímenes hubieran sido ordenados por la organización, la decepción de los manifestantes pueda crear violencia en las calles.

En caso de exculpación, lo más probable es que se conozca el resultado completo del veredicto hoy.

Si, por el contrario, el Tribunal dicta que Amanecer Dorado constituye una organización criminal, la lectura completa de las sentencias a cada persona enjuiciada podría durar varios días.