Miles de manifestantes se concentran en Brasilia a la espera de Bolsonaro

Brasilia, 7 sep (EFE).- Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse en Brasilia este martes, cuando se celebra el Día de la Independencia, a la espera del presidente Jair Bolsonaro, quien afirmó que el "pueblo" dirá hoy qué camino debe seguir el país durante las multitudinarias protestas convocadas por la ultraderecha.

"Hoy es el día del pueblo, son los brasileños que nos van a dar un norte, decir adónde Brasil debe ir", señaló en un vídeo el mandatario poco antes de participar en la ceremonia de izamiento de la bandera por el aniversario de la independencia de Brasil.

Bolsonaro dijo que, con las manifestaciones convocadas para este martes tan solo busca ser el "portavoz del pueblo", aunque volvió a cargar contra algunos miembros de la Corte Suprema.

"Nuestro país no puede seguir siendo rehén de una o dos personas, no importa dónde estén" y "a partir de ahora no admito que otras personas jueguen fuera de las cuatro líneas" de la Constitución, completó.

Los ataques al Supremo y otras instituciones, como el Congreso, son una de las principales banderas levantadas por los grupos ultraderechistas que participan en los actos de este martes, lo que ha prendido las alertas de las fuerzas democráticas.

En la noche del lunes, simpatizantes de Bolsonaro rompieron una barrera policial e irrumpieron en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público, entre ellos las sedes del Parlamento y la Corte Suprema, con pedidos de intervención militar, pese a que el tránsito de vehículos fue prohibido.

Entre la multitud, que igualmente vociferaba que iba a "cerrar el Supremo", se encontraba uno de los hijos del propio mandatario, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, según vídeos que circulan en las redes sociales.

Las autoridades admitieron que hubo una "invasión" pero aseguraron que la seguridad fue reforzada para impedir que los manifestantes pudiesen llegar a la sede de la máxima corte del país e informaron de que han cortado el tránsito nuevamente.

Desde el pasado fin de semana, miles de personas empezaron a llegar a la capital federal Brasilia y se concentran este martes en las cercanías del Congreso Nacional.

Entre las pancartas de los manifestantes se puede leer pedidos para la destitución de ministros del Supremo, el cierre de instituciones e incluso para una intervención militar, además de escucharse fuegos artificiales.

Sin embargo, Bolsonaro ha asegurado que los actos de hoy, alentados por él y que tendrán lugar en diversas ciudades de Brasil, son por "la libertad", pese a que la oposición asegura que buscan propiciar un "golpe" contra las instituciones democráticas.

En medio de la creciente tensión política y social grupos de la oposición igualmente hicieron un llamamiento y saldrán a las calles en varias localidades del país, como Sao Paulo y Brasilia, donde la seguridad ha sido reforzada.