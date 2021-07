Miles de personas piden en la Puerta del Sol "Justicia para Samuel"

Madrid, 5 jul (EFE).- Una concentración multitudinaria y emotiva en la Puerta del Sol, convocada por el Movimiento Marika de Madrid, ha reclamado justicia para Samuel, el joven de 24 años asesinado el sábado en Coruña al recibir una brutal paliza.

Los manifestantes, 3.000 según la Delegación del Gobierno, han portado pancartas con lemas como "contra los nazis, marikonazos" y "homofobia y fascismo son los mismo". Algunas de esas pancartas mostraban también la foto de Samuel sobre la leyenda "Descansa en poder", entre numerosas banderolas LGTBI.

Además, han coreado consignas como "Samuel no ha muerto, lo han asesinado", "A Samuel lo han matado por ser maricón" y han lanzado gritos de "Asesinos", entre aplausos y lágrimas de los asistentes.

Andrew, uno de los integrantes de Movimiento Marika, ha asegurado en declaraciones a Efe que "no queremos que esto sea simplemente un velatorio, queremos que esto sirva para luchar contra lo que le ha pasado a Samuel".

Durante la concentración, en la que han participado numerosos políticos madrileños, los organizadores han leído un comunicado en el que han incidido en que "A Samuel lo mataron por maricón, lo repetimos tantas veces como haga falta" y han denunciado que "la respuesta que hay ante esos actos es mínima, si es que la hay".

"Es imposible no tener miedo si al salir de una discoteca te van a mirar por maricón hasta matarte", señala el comunicado, que advierte de que "tenemos algo más fuerte aún que eso, la rabia".

"Cualquiera de nosotros podría ser Samuel", "Mamá me mataron por ser gay" o "No están todas, faltan las asesinadas" son otros de los lemas de las pancartas que han exhibido durante la concentración los asistentes, que han lanzado críticas a los políticos al grito de "La lucha está en la calle y no en el Parlamento".

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la secretaria de organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, además del director de la Coordinadora Estatal VIY y Sida (Cesida), Toni Poveda, han participado en el acto de protesta.

También se han sumado representantes políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y el diputado socialista en el Parlamento regional Santiago Rivero, quien ha lamentado el incremento de este tipo de delitos, que vienen precedidos del discurso del odio que algunas formaciones políticas han llevado a las instituciones, ha dicho.