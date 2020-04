La ministra Carolina Darias anuncia que después de 30 días ha superado el virus

"Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos", dice la ministra canaria.

Darias es una de las tres ministras del gabinete de Pedro Sánchez que han contraido la enfermedad, junto con la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes aún continúan recuperádose en sus domicilios.