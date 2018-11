La ministra Cosse dice que si gana la Presidencia uruguaya no renunciará al Mercosur

La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay y precandidata presidencial de la coalición oficialista de izquierdas -el Frente Amplio (FA)-, Carolina Cosse, dijo hoy a Efe que si gana las elecciones de 2019 su país no va a "renunciar" al Mercosur.

"Lo que preveo es un periodo de muchísimo trabajo de diálogo de negociación que no va a ser fácil", declaró con respecto al futuro del bloque que conforma su país junto a Argentina, Brasil y Paraguay, aunque señaló que desde su punto de vista su país "no debe renunciar".

En ese sentido, la política destacó que el Mercosur es "mucho más que una alianza comercial", por lo que "siempre hay que tratar de establecer buenos canales" de diálogo.

Con respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, Cosse destacó que lo más importante para que se cierre el acuerdo es que el bloque europeo se decida.

"Me parece que en un acuerdo nunca hay una sola parte, desde nuestra parte creo que hemos hecho una enorme cantidad de esfuerzos, me parece que debería ser la UE la que decida si va a querer el acuerdo o no", concluyó.