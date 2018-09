La ministra de Economía, en un lapsus, subraya que la labor de Montón como ministra "ha sido extraordinaria"

"Creo que ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar. Sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido... está siendo absolutamente extraordinaria y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado y en las que está invirtiendo toda su energía", ha comentado Calviño en un desayuno informativo tras ser preguntada por la polémica que envuelve a Montón.

En el mismo foro, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado a señalar, a preguntas de la prensa, que Montón ha respondido de nuevo este martes en una entrevista de radio a todas las cuestiones que se le han planteado sobre esta cuestión.