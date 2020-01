La ministra española recibirá a Guaidó "como presidente encargado de Venezuela"

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró hoy en rueda de prensa en Rabat que mañana, sábado, se reunirá con el presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, "en nombre de un Gobierno que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela".

En una rueda de prensa en Rabat al término de su visita oficial a Marruecos, la ministra española subrayó que el objetivo del Gobierno español es que se celebren en Venezuela "unas elecciones libres y democráticas lo antes posible" y haya un "arreglo" entre venezolanos.

La ministra confirmó así que será ella, y no el presidente Pedro Sánchez, quien reciba a Guaidó, y lo hará "en nombre del Gobierno" y "en busca de un papel constructivo por parte de España" para Venezuela.

"Escucharemos lo que Juan Guaidó pueda decir", dijo la ministra española, pero recalcó en varias ocasiones que toda solución pasa por un "arreglo" y unas "elecciones", y abogó por reactivar el "grupo internacional de contacto" sobre Venezuela y por dar un papel más protagonista a la Unión Europea sobre esa crisis.

La ministra se refirió también al polémico encuentro en el aeropuerto de Madrid entre el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido el acceso a la Unión Europea.

La ministra consideró que Ábalos "ya ha dado las explicaciones" pertinentes, y concretamente explicó que solo se reunió con el ministro de Turismo venezolano pero "no tuvo una reunión ni un debate con la vicepresidenta, quien en todo caso no entró en la Unión Europea porque no puede, por estar sometida a sanciones", zanjó.

El Gobierno español confirmó hoy que Ábalos vio a la vicepresidenta venezolana pero se trató de un encuentro fortuito que se limitó a un saludo "forzado por las circunstancias".

Fuentes del Gobierno español explicaron que el ministro acudió a Barajas por iniciativa privada para recoger a Félix Plasencia, ministro de Turismo venezolano, por la relación personal que mantiene con él.

Según las mismas fuentes, en ese mismo avión estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que hacía escala en Madrid con destino a Turquía. Ábalos, añaden las fuentes, tuvo conocimiento de que la vicepresidenta iba en el avión un poco antes de su llegada.