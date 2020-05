La ministra de Hacienda defiende que el Gobierno cuente con Ciudadanos para aprobar los PGE

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que el Ejecutivo amplíe sus apoyos parlamentarios y cuente con Ciudadanos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que el Gobierno quiere presentar "en tiempo y forma", después de haber renunciado a sacar adelante los de 2020 al haber alterado la emergencia del coronavirus todas las previsiones macroeconómicas.

"Es vocación de cualquier gobierno concitar los mayores apoyos parlamentarios posibles en relación con iniciativas tan importantes como la aprobación de los Presupuestos", ha contestado al ser preguntada por la disposición inicial de Ciudadanos de negociar esas cuentas. Montero ha agradecido la voluntad de colaboración de Ciudadanos --que votó a favor este miércoles de la cuarta prórroga del estado de alarma-- "en un momento tan complicado y tan crítico" para el país porque esta actitud "permite poner en valor su compromiso con la reconstrucción de España".

Montero ha expresado su confianza en que la recién constituida Comisión para la Reconstrucción social y económica de España en el Congreso de los Diputados permita "aparcar los intereses particulares" y facilite que los partidos sean capaces de "buscar un común denominador" en torno a los "cimientos" en los que se ha de basar la reconstrucción del país y que podrían servir de inspiración para la elaboración de los Presupuestos, como ha reconocido en anteriores ocasiones la portavoz del Gobierno.

AMPLIACION DE ALIANZAS

Ahora bien, Montero ha presentado la eventual colaboración futura con Ciudadanos no como una sustitución de los socios en los que hasta ahora se venía apoyando en el Congreso, como es el caso de ERC, que por primera vez el miércoles votó en contra de la última prórroga del estado de alarma, sino como una ampliación de las alianzas habituales del Ejecutivo.

"Cualquier alianza que nos permita abrir nuestros apoyos parlamentarios será bienvenida", ha señalado Montero, que ha precisado que esto no tiene por qué suponer romper con la mayoría que propició la investidura del presidente Pedro Sánchez. La vocación del Gobierno es que esta mayoría pueda "incluso ampliarse", ha indicado. Sí ha reconocido que "cualquier formación" puede en un momento dado no compartir determinada iniciativa, lo que no quiere decir que no vaya a coincidir y apoyar otras.