La ministra de Justicia de Colombia renuncia en medio de crisis judicial

La ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero, renunció este jueves en medio de la crisis que vive ese poder del Estado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a EE.UU., del exlíder de las FARC Jesús Santrich, confirmó el presidente Iván Duque.

"He dialogado con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y la señora ministra ya se retirará del cargo del Ministerio de Justicia; le he aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días", dijo Duque en un acto en Medellín.

Duque agradeció el trabajo de Borrero y anunció que la nueva titular de esa cartera será la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Margarita Cabello Blanco.

La ahora exministra Borrero aseguró por otro lado en una entrevista con RCN Televisión que su renuncia hace parte de "los cambios normales de cualquier Gobierno" y que era algo que había tratado "desde hace varias semanas con el presidente".

"Llegó el momento en que el Ministerio de Justicia necesita otro liderazgo", apostilló Borrero, quien estuvo en el cargo solo nueve meses y es la primera baja del gabinete ministerial de Duque desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

La gestión de Borrero fue muy criticada por su bajo perfil en las discusiones de los grandes temas jurídicos del país, que se hizo más evidente ayer con la crisis desencadenada por la aplicación de la garantía de no extradición a Santrich por parte de la JEP.

Esa decisión causó una controversia nacional y precipitó además la dimisión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros.

Según el mandatario, la nueva ministra "tiene una larga trayectoria en la rama judicial y ha hecho todos los peldaños de esa carrera hasta llegar al más alto honor que ha sido el de presidente de la Corte Suprema de Justicia".

A renglón seguido Duque dijo que Cabello tendrá "la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las mejoras que se requieran", incluidas aquellas para combatir el narcotráfico.

Cabello Blanco, de 62 años e ideología conservadora, nació en Barranquilla y presidió la Corte Suprema de Justicia entre 2016 y 2017.

En dos ocasiones fue postulada sin éxito para el cargo de fiscal general, primero en el Gobierno de Álvaro Uribe y luego en el de Juan Manuel Santos.

La nueva ministra fue también procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, ente responsable de supervisar las actuaciones de los funcionarios del Estado.