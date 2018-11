La ministra de Justicia apunta que hasta que no se constituya el nuevo CGPJ no se sabrá "con certeza" quién lo presidirá

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha defendido este miércoles de las críticas al Gobierno por haber anunciado que Manuel Marchena será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alegando que hasta que los vocales no tomen posesión y no se constituya el nuevo órgano de gobierno no se sabrá "con certeza" quién lo presidirá.