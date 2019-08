La ex primera ministra se disculpa por desear que Dorian golpee Mar a Lago

La ex primera ministra de Canadá Kim Campbell se disculpó este viernes por desear en Twitter que el huracán Dorian, que en estos momentos avance por el Caribe rumbo a Florida, golpee directamente Mar a Lago, el complejo hotelero de Donald Trump.

Tras publicar el tuit deseando que Dorian, que se prevé se convierta en un huracán de categoría 4, se dirija a Mar a Lago, la ex primera ministra canadiense fue criticada por varios usuarios de Twitter que le afearon que utilizase un potencial desastre para atacar a un contrincante político.

Hoy, Campbell, de 72 años, volvió a recurrir a Twitter aunque esta vez para disculparse.

"He borrado mi tuit sobre el huracán y Mar a Lago y me disculpo sinceramente a todos los ofendidos. Mi intención era el sarcasmo, no un deseo serio de daño. Las frases fáciles tienen su propia vida en Twitter. Lo debería haber sabido. Culpa mía", explicó Campbell.

El mismo jueves, Campbell criticó las políticas de Trump con respecto al medio ambiente y el cambio climático y señaló que la riqueza del presidente estadounidense le permite protegerse de las consecuencias de la crisis climática.

"No, no deseo a nadie, en ningún sitio, el horror de ser golpeado por un huracán de categoría 4. Pero no todos tienen la protección de una fortaleza como Mar a Lago, construida para resistir huracanes. ¡Trump no asumirá el coste de su inmoral abdicación al cambio climático", señaló la política conservadora.

Campbell, que fue primera ministra durante 132 días en 1993 como líder del Partido Conservador de Canadá y la única mujer que ha ocupado el puesto, ha expresado en numerosas ocasiones su oposición al presidente Trump.

A principios de agosto, en referencia a unas declaraciones de Trump en las que señaló que las personas con enfermedades mentales no deberían tener acceso a armas, Campbell tuiteó "tampoco la presidencia (de Estados Unidos)".

Y en enero de este año, Campbell utilizó en Twitter una obscenidad en respuesta a unas declaraciones de Trump sobre el muro en la frontera con México.

"Es un verdadero hijo de puta", dijo.