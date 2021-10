Las ministras de Unidas Podemos se estrenan en la recepción con los reyes

Madrid, 12 oct (EFE).- Las tres ministras de Unidas Podemos se han estrenado este martes en la tradicional recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, mientras que se han ausentado los otros dos representantes de la formación morada, Alberto Garzón y Manuel Castells.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Igualdad, Irene Montero, que llevaba una mascaralla con la bandera trans, y la de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, con la mano en el corazón, han saludado a don Felipe y doña Letizia en el besamanos celebrado en el Salón del Trono, al que han asistido cerca de 150 personas, cuando hace dos años fueron alrededor de 1.300.

A pesar de que ha asistido a la recepción de los reyes, Ione Bellara ha utilizado sus redes sociales en esta jornada para apelar a un "horizonte republicano" .

Aunque estaba previsto que acudieran Garzón y Castells, finalmente no lo han hecho, si bien el ministro de Consumo estuvo previamente en el desfile militar en el Paseo de la Castellana, al igual que las tres ministras.

La parte del Gobierno de Unidas Podemos ya participó el pasado año en el saludo a los reyes en el acto alternativo que se organizó el 12 de Octubre en la plaza de la Armería del Palacio Real, al suspenderse el desfile y la recepción por la pandemia.

Desde su llegada al Ejecutivo, los socios de coalición del PSOE han defendido su ideario republicano y han criticado con dureza la monarquía, en especial, a cuenta de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo al rey Juan Carlos por sus fondos en el extranjero.

Al reducirse este año por las restricciones sanitarias el número de invitados, que además han venido sin acompañantes, el besamanos ha durado poco más de cinco minutos.

El primero en desfilar ante los reyes ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Del Ejecutivo también se ha ausentado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, al estar en una reunión del G20 en Italia.

Además de los poderes del Estado, han estado el líder del PP, Pablo Casado, el de Vox, Santiago Abascal, y la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mientras que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha ausentado.

Ninguno de los expresidentes del Gobierno han participado en la cita con los reyes.

De los presidentes autonómicos, han faltado, como es costumbre, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, y a ellos sen unido, por motivos de agenda, el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Uno de los momentos que más ha hecho saltar los flashes de los fotógrafos ha sido el saludo entre Felipe VI y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que se haya publicado que la Fiscalía se inclina por archivar las indagaciones sobre Juan Carlos I.

Con la renovación del órgano de los jueces enquistada por la falta de consenso entre el PSOE y el PP, al encuentro se han sumado el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Tras el besamanos, los reyes han charlado con los asistentes en otro de los salones del palacio, si bien no ha habido cóctel, por lo que los no han comido, ni bebido nada con el fin de no retirarse la mascarilla.

Al margen de la esfera política, ha habido personalidades del ámbito económico, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, social, educativo y cultural.

También representantes de las asociaciones de prensa, si bien a los reporteros no se les ha permitido el acceso al salón donde se han reunido los asistentes, por lo que no ha habido los tradicionales corrillos.

Del mundo del deporte, estaban invitados los abanderados de los Juegos Olímpicos de Tokio, si bien sólo ha acudido la nadadora Mireia Belmonte junto al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.