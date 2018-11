El ministro de Comercio cree que un "brexit" sin plan "no sería un desastre"

El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo hoy que un "brexit" sin acuerdo "no sería un desastre", si bien cree que los miembros del Gabinete de la primera ministra, Theresa May, votarán a favor de su plan.

En unas breves declaraciones a la BBC, Fox reconoció que, si los diputados rechazan el acuerdo del "brexit" negociado por May, habrá consecuencias para el Reino Unido pero no las consideró graves.

"No sería un desastre. Creo que, como dijo Roberto Azevedo, el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), no sería un desastre, pero tampoco sería un paseo por el parque", comentó.

Fox, partidario de un "brexit" duro, imparte hoy una conferencia sobre Comercio Internacional de cara a la votación del pacto de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se celebrará el 11 de diciembre en el Parlamento británico.

Hace unos días, Azevedo admitió que no sería un gran problema si el Reino Unido tuviera que comerciar en virtud de las normas de la OMC después de su retirada de la UE el 29 de marzo de 2019.

El titular de Comercio estimó que los miembros del Gobierno apoyarán el plan de May en la votación, pero no descartó posibles dimisiones por entender que los "que no vayan a votar por el acuerdo, no serán miembros del Gabinete".

La primera ministra ha animado a los diputados conservadores a pensar en el beneficio que el acuerdo del "brexit" aportará a sus electores, en lugar de rechazarlo en la votación en los Comunes.

En declaraciones a los medios británicos a bordo del avión que la llevó a Buenos Aires para participar en la cumbre del G20, May insistió hoy en que su plan sobre el "divorcio" de la UE protegerá "los empleos, los sustentos de vida y la seguridad" de los votantes de las circunscripciones conservadoras.

El documento consensuado con Bruselas fija los términos de la salida y el marco general de la futura relación bilateral, y, en una controvertida cláusula de seguridad, otorga un estatus especial a la provincia británica de Irlanda del Norte.