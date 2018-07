El ministro de Defensa griego dice que no permitirá un acuerdo con Macedonia sin el apoyo del pueblo

El ministro de Defensa griego, Panos Kammenos, declaró hoy que no permitirá que se implemente el acuerdo sobre el nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) a menos que sea aprobado por el pueblo heleno en un referéndum o a través de elecciones.

Kammenos, también líder de los Griegos Independientes (ANEL), el socio menor del Gobierno del izquierdista Alexis Tsipras, amenazó hoy en rueda de prensa con retirar su confianza al Ejecutivo si prosigue con el acuerdo, que calificó como "malo", sin el apoyo de la población.

Además del referéndum -que sí está previsto en ARYM- o las elecciones, Kammenos dijo que aceptaría una ratificación en el Parlamento por parte de 180 diputados, de un total de 300.

El titular de Defensa añadió que, a pesar de su rechazo, asistirá a la próxima cumbre de la OTAN el 11 y 12 de este mes y enviará una invitación para que Macedonia se una a la organización con la condición de que cumpla los requisitos acordados.

"No habrá procedimientos de adhesión a la OTAN si el referéndum no se completa positivamente en ARYM o si el acuerdo no se ratifica en el Parlamento griego", subrayó.

Kammenos hizo hincapié en que el acuerdo no tiene "peso ni importancia" pues él va a "hacer todo lo posible" para evitar que esta ley se pase en el Parlamento heleno y, además, la ratificación del Parlamento de ARYM aún no es válida ya que no ha sido firmada por el presidente, Gjorge Ivanov, que también ha rechazado el pacto reiteradamente.

Tsipras reunió ayer a su Consejo de Ministros pero el titular de Defensa brilló por su ausencia lo que, tras los comentarios que hizo el pasado fin de semana sobre una posible salida de su partido de la coalición "cuando llegue el momento", desató la polémica sobre la inestabilidad del Gobierno.

Kammenos dijo haber informado al primer ministro de que tendría que ausentarse por tener "otros compromisos urgentes" y que ambos se reunieron esa misma noche.

Desde que Atenas y Skopje llegaron a un acuerdo sobre el contencioso del nombre del pequeño país balcánico, la mayoría de la coalición gubernamental ha bajado hasta los 152 escaños, pues dos diputados de ANEL abandonaron como protesta.

Los primeros ministros de ambos países acordaron que ARYM se llamará República de Macedonia del Norte tanto nacional como internacionalmente, con el objetivo de enterrar una disputa que dura mas de un cuarto de siglo.