El ministro de Exteriores británico pide "unidad" a los conservadores frente al "brexit"

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, instó hoy a los diputados conservadores a mantenerse "unidos" en el respaldo a la estrategia de la primera ministra, Theresa May, para el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

En una entrevista en la radio BBC 4, el titular de la cartera de exteriores rechazó que May haya "capitulado" en las demandas de la Unión Europea (UE).

Hunt hizo estas declaraciones después de que ayer la jefa de Gobierno admitiera en Bruselas que estudian extender el periodo de transición del "brexit" durante "unos meses" para garantizar que no haya una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

"La razón por la que esta semana ha sido difícil es porque Theresa May no se ha venido abajo", manifestó en referencia a la cumbre europea que se ha celebrado en la capital belga.

"Ella se ha apegado a sus principios. Es precisamente porque no ha capitulado por lo que no hemos concluido este acuerdo", sostuvo el político.

Para Hunt, la "gran fuerza" de la UE para afrontar las negociaciones radica en que "los 27 países se han mantenido unidos" y, por ello, urgió a sus colegas de partido a "hacer lo mismo" con May para "asegurar" que vuelve con un trato que "honre el espíritu del referéndum".

El llamamiento del ministro viene después de que ayer cinco exministros, entre ellos Boris Johnson, y un destacado diputado conservador exigieran a May que no "sacrifique" las posibles recompensas del "brexit" aceptando un mal acuerdo con el bloque europeo, en una carta abierta publicada en el diario "The Telegraph".

Los firmantes pidieron a la primera ministra que "reenfoque" las negociaciones con Bruselas para conseguir un acuerdo de libre comercio al estilo del de Canadá, que respete los objetivos del voto por la salida de la UE de 2016, recuperar el control sobre el dinero y las fronteras.