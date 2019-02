El ministro de Fomento asevera que se ha "preocupado por Extremadura más que muchos otros en muchos años"

Una actuación que ha tenido porque, según ha dicho, es "consciente de la necesidad que tiene esta tierra y del postergamiento al que ha estado sometida durante años", algo que según ha dicho, lo ha "visto en lo personal, lo he vivido, no hace falta que me lo contaran", ha dicho.

En ese sentido, el también secretario de Organización del PSOE ha destacado que "desde el primer día" que llegó al Ministerio de Fomento, se enfrentó a la situación del tren de Extremadura, respecto del que ha señalado que "cuando llegue junio, este Gobierno habrá licitado un 50 por ciento más que los seis anteriores años sumados"

Así, ha explicado que en abril se terminará de sustituir las máquinas, en marzo se iniciará la construcción de taller de mantenimiento en Badajoz, se está "empezando ya a poder electrificar" y se están arreglando vías.

Sin embargo, el problema es que "nos han dado muy poco tiempo", ha lamentado Ábalos, quien ha añadido que "encima cuando hemos querido poner recursos, diputados del PP de esta tierra han dicho que no los quieren, y eso es a lo que tienen que dar respuesta".

José Luis Ábalos se ha pronunciado de esta forma este sábado en Mérida, donde ha participado en la inauguración de la Conferencia Política del PSOE de Extremadura, junto con el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

"INCENDIOS" EN TODOS LOS TERRITORIOS

En su intervención, José Luis Ábalo ha relatado que cuando fue nombrado ministro de Fomento no se "podía imaginar que en todos los territorios hubiera un incendio", ante los que tuvo de ir "de bombero con la cisternita que me habían dejado, que tampoco es que fuera grande".

"Había problemas en todos los territorios", como en el caso de Extremadura con el tren, pero "también en otros igual, provincia a proviencia", ha señalado el ministro de Fomento, quien ha apuntado que tras su nombramiento "la gente empezó a exigir", en algunos casos "porque era la posibilidad de ser atendidos, porque no se les había escuchado".

Ábalos ha reiterado que "había muchos problemas en todo el país", pero "no todo era un problema de recursos, sino de sensibilidad política", algo que al actual Gobierno "le ha sobrado, y al anterior le faltaba".