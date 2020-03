El ministro de Justicia sobre los indultos del procés: "Dejémonos de fantasmas"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha lamentado la "polvareda" levantada con la decisión de mantener la tramitación de indultos durante el estado de alarma y se haya relacionado con la posibilidad de que los presos del "procés" se vean beneficiados. "Dejémonos de fantasmas", ha reclamado.

Según ha explicado en declaraciones a Canal Sur radio, se consideró necesario no paralizar los indultos para evitar que se acumularan "los miles" que hay ya "atascados", debido, en gran parte, a que, cuando el gobierno estaba en funciones, se optó por no darles trámite.

"Del procés no hay ni un solo registro de ningún indulto", que, si bien sabe que se han presentado en el Ministerio de Justicia hasta tres peticiones, una de ellas la formulada por el abogado catalán Francesc Jufresa, "por el nivel de atasco ninguno ha empezado su curso, así que dejémonos de fantasmas", ha advertido a quienes tengan "esas elucubraciones, que me parecen muy lógicas".

Ha precisado que habitualmente "son cientos y cientos" los indultos que se presentan mensualmente y ha asegurado que en los últimos cuatro consejos de ministros ha llevado "600 indultos negativos y solo 5 positivos".

Además, ha destacado que durante la época del gobierno en funciones se adoptó el criterio de no llevar ninguno al Consejo de Ministros, "con lo que se ha producido un colapso, un volumen mucho mayor del que había. Ese volumen se ha tramitado y el 98% son denegatorios, por tanto que no haya fantasmas porque no los hay", ha insistido.

En cuanto a los servicios esenciales acordados en la Administración de Justicia, ha incidido en que, pese al estado de alarma, "tampoco la Justicia se para" porque debe atender las necesidades "más importantes que tienen los ciudadanos".

En estos momentos lo más urgente es enterrar a los muertos "y eso requiere una licencia de enterramiento" y ha anunciado que su Ministerio está "articulando la posibilidad de dar esas licencias telemáticamente".

En la prestación de esos servicios esenciales, según ha dicho, el 90% de los actores de la Administración de Justicia están trabajando de forma telemática y el otros 10% está, "de manera heroica", haciéndolo "de manera presencial"

Ayer mismo perdieron la vida a causa del Coronavirus, la fiscal antidroga Cristina Toro, compañera de promoción -según ha señalado-, y el magistrado Luis Garrido,para los que ha tenido un sentido recuerdo.