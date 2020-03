Un ministro boliviano es sustituido tras ser censurado por el Parlamento

El ministro interino de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, fue sustituido este lunes por la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, tres días después de haber sido censurado por el Parlamento, con mayoría del partido de Evo Morales.

Jeanine Áñez determinó "dejar sin efecto la designación" de Luis Fernando López, a través de un decreto presidencial que no incluyó términos como cese, para sustituirlo temporalmente por un viceministro hasta el nombramiento de un nuevo titular de Defensa.

UNA CENSURA "IRREGULAR", SEGÚN EL GOBIERNO

El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció esa determinación de Áñez en conferencia de prensa en La Paz, en la que sostuvo que la censura del Parlamento a López fue irregular, pero que son respetuosos de la Constitución de Bolivia.

La Constitución establece que la censura parlamentaria conlleva la destitución del ministro, en este caso censurado tras no haber comparecido por tercera vez a una interpelación parlamentaria, aunque el Gobierno interino considera que no puede tomarse esa medida si el interpelado no está presente en el Parlamento.

"Se debe dejar en claro que ha sido una sesión y censura totalmente irregular y viciada de nulidad y esto no es avalado, se ha cambiado el día y la hora fijada para la interpelación, se ha cambiado el lugar todo con menos de 48 horas de anticipación", señaló Núñez.

El ministro interino indicó que López "justificó su inasistencia" y lamentó que el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, que tiene mayoría parlamentaria, "continúe con su afán político (...) con el objetivo de desestabilizar la gestión de Áñez".

EL DECRETO PRESIDENCIAL

Núñez mostró el decreto presidencial que señala que a pesar de las "irregularidades con las que se ha emitido la resolución de censura", que deja sin efecto la designación de López, quien llevaba en el Gobierno interino desde que Jeanine Áñez asumió el poder de forma transitoria en noviembre del año pasado.

Al día siguiente de la censura la propia Áñez dijo que mantenía su confianza en López, lo que derivó en advertencias de juicios de parte de parlamentarios del MAS por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Carta Magna.

El decreto designa temporalmente al viceministro interino de Defensa, Gastón Ramiro Peñaloza, para que ejerza temporalmente de titular de Defensa hasta una nueva determinación.

Núñez anunció que este martes posiblemente ya se designe al nuevo responsable de Defensa.

LA CENSURA PARLAMENTARIA

López había pedido por tercera vez un aplazamiento para responder a una interpelación sobre las acciones militares en las jornadas más críticas de la crisis social y política en noviembre pasado en Bolivia, en las que murieron al menos una veintena de personas, según distintas fuentes, en las ciudades de Sacaba y El Alto.

La censura del ministro interino de Defensa es la primera que se produce en Bolivia con la Constitución vigente desde 2009.

El Ejecutivo transitorio denuncia que aunque durante los casi catorce años de Gobierno de Morales hubo interpelaciones, en las que inclusive varios ministros salieron aplaudidos por los legisladores, ninguno derivó en una censura parlamentaria.

"Ministros en catorce años que fueron denunciados por corrupción, persecución política, para informar sobre narcotráfico, pero jamás lo hicieron, jamás fueron censurados", finalizó Núñez.