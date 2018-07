El primer ministro polaco defiende el derecho a un sistema jurídico "según la tradición"

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió hoy ante la Eurocámara el derecho de cada país a configurar su sistema judicial "según sus tradiciones", después de que la Unión Europea (UE) haya abierto un procedimiento de infracción a Polonia por la reforma del Tribunal Supremo.

"Todo país de la UE tiene derecho de establecer su sistema judicial de acuerdo con sus tradiciones", recalcó Morawiecki en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo, al que ha sido invitado.

Morawiecki puso de relieve que Polonia fue "uno de los primeros países que tuvo derechos democráticos para las mujeres" y que , "si no hubiera sido por el 'telón de acero', Polonia habría sido también uno de los padres fundadores de la UE".

Además, resaltó que, "sin cristiandad, la diversidad en Europa nunca habría alcanzado el nivel tan importante que tiene".

Polonia continuó este martes con la aplicación de la nueva ley que reforma el Tribunal Supremo a pesar del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea y de la negativa de varios jueces, entre ellos la presidenta de la Corte, a acatar la norma que fuerza su renuncia al adelantar la edad de jubilación.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, contestó en el debate parlamentario que el respeto al Estado de derecho en un país de la UE "nos afecta a todos".

Dombrovskis indicó que el Gobierno polaco ha mostrado su disposición a cambiar las leyes, como el umbral de jubilación de los jueces, "pero todavía no ha sido suficiente".

"Se ha vuelto a cambiar la legislación y hoy el 40 % de los jueces del Constitucional van a ser sustituidos", lamentó, a la vez que enfatizó que Europa "no va a dar la espalda a los polacos" y que "siempre tendremos la mano tendida al Gobierno polaco".

Morawiecki insistió en que su país quiere "estar dentro de la UE para crear un programa constructivo para todo el continente", y aseguró que en tiempos de una Unión con "crisis existenciales" como la inmigración o el "brexit"(la salida del Reino Unido de la UE) hay "motivos para que el proyecto europeo necesite una nueva apertura".

Pidió que, "en lugar de mirar hacia otro lado" por el populismo, se mire "de frente" y se vea "por qué a tantos europeos no les gusta este camino de la UE".

"La gente quiere libertad y, de manera libre, decidir lo que van a hacer, cómo quieren sus sociedades y su futuro. Cuando ven que no tienen ninguna influencia para dar forma a todos esto, se retiran", comentó, al tiempo que dijo que "la integración europea es una de las mejores ideas, pero si no la comparten los ciudadanos, no se va a producir ninguna integración en el futuro".

Morawiecki señaló que, para que el proyecto europeo vaya "hacia adelante" hay que "reforzar su legitimación democrática": "Podemos llamarlo populismo, pero hay que responder a lo que piden los ciudadanos", apostilló.

Defendió, en especial, la política de cohesión y aseguró que querer limitarla, "eso sí que es populismo, ya sea proeuropeo o con la bandera de la UE".

Recordó que las inversiones en ella "vuelven a los contribuyentes netos".