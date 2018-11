El ministro del "brexit" admite el "desafío" de aprobar el acuerdo con la UE

El ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), Stephen Barclay, admitió hoy que hay un "desafío" por delante para conseguir que el acuerdo del "brexit" sea aprobado por el Parlamento de Westminster.

Barlcay recalcó, en unas declaraciones a la BBC, que la primera ministra británica, Theresa May, ha conseguido el mejor acuerdo posible para el Reino Unido y que ahora los miembros del Gobierno tendrán que argumentarlo a los diputados para que lo apoyen.

"Será un voto de desafío. Pero ahora el trabajo de todos nosotros en el gabinete es argumentarlo a nuestros colegas y argumentarlo al país", insistió el ministro en alusión a la campaña que empieza hoy May para lograr que el pacto supere el trámite parlamentario.

"La primera ministra, después de dos años de trabajar día y noche por el interés nacional, ha conseguido un acuerdo que respeta el resultado del referéndum (de junio de 2016). Y lo hace de una manera que protege empleos y también le da seguridad a los ciudadanos de la Unión Europea", puntualizó el titular del "brexit".

May celebra hoy una reunión del gabinete en su residencia oficial del 10 de Downing Street, y después acudirá a la Cámara de los Comunes para hacer una declaración, prevista para las 15.30 GMT.

El portavoz laborista del "brexit", Keir Starmer, dijo hoy, por su parte, que su formación exigirá al Gobierno que vuelva a negociar con Bruselas si el acuerdo es rechazado por los diputados.

El documento -que contempla los términos del "divorcio" británico, como la situación de los comunitarios que viven en el Reino Unido y el cheque que deberá pagar Londres por su retirada- no es respaldado por la oposición laborista, el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte y los "tories" euroescépticos.

Se espera que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo el próximo 12 de diciembre, pero el Gobierno de May no ha indicado qué planes tiene en caso de que no supere el trámite parlamentario.