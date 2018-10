El ministro español de Exteriores insiste en que Gibraltar no será obstáculo si hay acuerdo "brexit"

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, descartó hoy que la situación de Gibraltar pueda ser un "problema" en el caso de que se llegara "mañana" mismo a un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Si mañana hubiera un acuerdo sobre el 'brexit', (Gibraltar) creo que no sería un problema, porque el protocolo que acompaña al acuerdo está en muy buenas vías de solución", dijo Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitario en Luxemburgo.

El ministro español pidió diferenciar "lo que es el protocolo que acompaña" al acuerdo de salida del Reino Unido "que establece las condiciones de aplicación a Gibraltar".

"Eso forma parte del tratado (del acuerdo de salida) y está en vías de encontrar una solución", comentó.

Instó a distinguirlo de los "memorandos anexos, que son bilaterales entre España y el Reino Unido".

"Hay cinco (memorandos) para resolver los 'irritantes', los elementos de discordia sobre multitud de temas muy técnicos: contrabando de tabaco, aeropuerto, vertidos, pesca, aduanas, relaciones financieras", explicó.

Según Borrell, esos asuntos específicos en la relación entre España y Gibraltar "dan lugar a una serie de acuerdos bilaterales que no forman parte del acuerdo de retirada".

Los memorandos "se pueden aprobar ahora o no, no afectan al tratado", continuó el ministro, quien recalcó que por esa razón Gibraltar "no sería el problema para evitar la firma del 'brexit', aunque se puede avanzar más o menos en la solución de muchos problemas que hay en la relación entre Gibraltar y España".

"Gibraltar no es un obstáculo desde el punto de vista del protocolo" adjunto en el marco del borrador del acuerdo del brexit, concluyó.

El ministro distinguió ese texto de los que Madrid y Londres negocian de manera bilateral.

"Al no formar parte del 'brexit', si no estuvieran terminados eso no impediría el 'brexit'. Desde el punto de vista del protocolo que acompaña al acuerdo de retirada, no debe haber ninguna dificultad mayor", recalcó.

En opinión de Borrell, "hay tiempo" para cerrar un acuerdo para el "brexit", pese a que los líderes de la UE esperaban refrendarlo en su cumbre de esta semana para garantizar la tramitación del mismo en la UE.

"Creo que hay tiempo, porque los jefes de Gobierno habían especulado con la posibilidad de hacer un nuevo Consejo a finales del mes de noviembre; si esa posibilidad existía hace algunos días, sigue existiendo", afirmó.

Para el ministro español, "lo importante es que al acuerdo se llegue en tiempo y forma suficiente para que pueda ser ratificado antes de la fecha límite", dijo en referencia a finales de marzo, cuando está previsto que se materialice el "brexit".