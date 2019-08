El primer ministro italiano carga contra Salvini y acudirá al Parlamento

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, atribuyó la responsabilidad de la eventual caída de su Gobierno al líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, y avanzó que acudirá al Parlamento para comprobar su apoyo y para que este de explicaciones al país.

"Como dije, en el Parlamento fui investido y volvería al Parlamento cuando se dieran las condiciones de un cese anticipado de mi encargo (...) Confío en que el pasaje parlamentario contribuya a dar plena luz en las decisiones tomadas y en sus responsabilidades", subrayó Conte en una breve declaración, dura con Salvini.

Sus palabras se producen después de que el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ministro del Interior y vicepresidente diera por rota la coalición que mantiene con el Movimiento Cinco Estrellas y reclamara elecciones anticipadas, algo con lo que según Conte, quiere "aprovechar su apoyo" electoral.

De este modo el primer ministro, que gobierna desde el 1 de junio de 2018 con el apoyo de la Liga y del M5S, avanzó que ante la crisis abierta por su hasta ahora socio, acudirá al Parlamento para que la caída de su Gobierno sea "transparente".

Conte ha avanzado que contactará con la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, y el de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, para que fijen la sesión en la que deberá comparecer, pues los parlamentarios están de vacaciones.

Salvini ha exigido hoy que los diputados y senadores vuelvan a Roma inmediatamente, ya la semana que viene, para acudir a elecciones lo antes posibles, pero Conte aseguró que no le compete a él decidir cuándo se reúne el Parlamento.

Queda por ver cuándo se reunirá el Parlamento para saber si Conte cuenta con apoyos, algo muy improbable, lo que provocaría la apertura de una crisis que podría derivar en buscar una nueva mayoría de Gobierno o elecciones, todo arbitrado por el jefe del Estado, Sergio Mattarella.

"Este pasaje institucional deberá hacerse ante los parlamentarios, representantes de la nación y de todos los ciudadanos. Yo no considero el debate entre Gobierno y Parlamento como un molesto escollo de nuestro sistema democrático", afirmó.

Y añadió: "Deberemos decir la verdad y no escondernos en la retórica y el eslógan mediático.

Salvini ha justificado su decisión de dinamitar la coalición diciendo que el M5S se opone a numerosos proyectos, y así se lo dijo a Conte en la reunión que hoy mantuvieron en el Palacio Chigi di Roma, sede del Gobierno.

El primer ministro ilustró a Salvini los "múltiples proyectos que serán interrumpidos" con su decisión y le criticó por decir que el Gobierno no hace nada.

"No permitiré que se alimente la negativa de un Gobierno del 'no'. Este Gobierno no estaba en la playa", dijo, en una declaración que hizo pensar en las imágenes del líder de la Liga de fiesta en el mar, que han provocado revuelo recientemente.