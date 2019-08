El primer ministro pakistaní advierte sobre posible conflicto militar con India

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, advirtió en un artículo de opinión publicado este viernes por el rotativo The New York Times que "si el mundo no hace nada para parar el asalto indio en Cachemira y su gente, dos Estados con armas nucleares se acercarán a una confrontación militar directa".

"El ministro de Defensa de Pakistán ha emitido una amenaza nuclear no tan velada al decir que el futuro de la política india de 'no usar primero' las armas nucleares 'dependerá de las circunstancias'", alerta el jefe del Ejecutivo pakistaní, que gobierna desde agosto del año pasado.

Khan afirma que su país "ha visto con escepticismo" la argumentación india de "no usar primero" dichas armas nucleares, pero que, con la "sombra nuclear" en ciernes sobre el sur de Asia, Pakistán e India han de moverse hacia una mentalidad de "suma cero" para comenzar las negociaciones "sobre Cachemira, varios asuntos estratégicos y el comercio".

El pasado 5 de agosto el Gobierno indio anunció la retirada del estatus especial a la Cachemira india, la única región de mayoría musulmana en el país, además de imponer fuertes restricciones a la libertad de movimiento y el corte total de las comunicaciones para evitar posibles protestas.

La primera reacción de Pakistán fue "rebajar" el nivel de sus relaciones diplomáticas y decidió la expulsión del embajador indio en Islamabad y la suspensión del comercio bilateral, a lo que siguieron después medidas para llevar el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU o la Corte Internacional de Justicia.

Desde la partición del subcontinente indio con la independencia del Imperio Británico en 1947, la India y Pakistán han librado por Cachemira dos guerras y varios conflictos menores

"En Cachemira el diálogo ha de incluir a todos los actores, especialmente a los cachemires. Tenemos preparadas múltiples opciones sobre las que trabajar a la vez que honramos el derecho a la autodeterminación que se prometió a los cachemires por parte del las resoluciones del Consejo de Seguridad y el primer ministro de India, Jawaharlal Nehru", escribió Khan.

El jefe del Gobierno pakistaní insistió en que a través del diálogo se puede conseguir una "solución viable" que termine con "décadas de sufrimiento" de los cachemires, pero dichas negociaciones solo pueden comenzar cuando "India dé marcha atrás con su anexión ilegal de Cachemira".

"Es imperativo que la comunidad internacional piense más allá del comercio y las ventajas empresariales. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar por la conciliación de Múnich. Una amenaza similar se cierne sobre el mundo otra vez, pero en esta ocasión bajo la sombra nuclear", concluye el político.