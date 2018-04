El primer ministro peruano afirma que las "ideologías extremas" no funcionan

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, se definió hoy como un político de centro, al igual que la mayoría en el gabinete que encabeza, porque en su opinión "las ideologías extremas no funcionan".

El jefe del gabinete afirmó que su posición política "y creo que es la de la mayoría que estamos en este nuevo Gobierno presidido por Martín Vizcarra, es de centro", en entrevista con RPP Noticias.

Villanueva explicó que "las ideologías extremas no funcionan" y que "hay ejemplos muy claros en el mundo sobre eso y en el país también, porque cuando ideologizas mucho tus posiciones de gobierno pierdes un elemento central para gobernar bien, desde la casa hasta un país, que es el sentido común".

El primer ministro era legislador del partido opositor Alianza para el Progreso (APP), que promovió el segundo pedido de destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta que fue elegido por Vizcarra para encabezar el gabinete desde fines de marzo último.

Villanueva aseguró que tiene amistad "con todos los políticos" de todas las bancadas en el Parlamento, y precisó que las diferencias "no pueden llevarnos a otra cosa que no sea un debate alturado, un cruce de ideas, pero no al odio".

El primer ministro añadió que tiene "muchos puntos" en común con las bancadas en el Congreso, pero consideró que "las coincidencias son opacadas por las disidencias", en alusión a los legisladores que han abandonado sus grupos para posicionarse en forma independiente.

Uno de esos grupos es el encabezado por Kenji Fujimori que renunció a Fuerza Popular a inicios de año, después de salvar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de un primer pedido de destitución en diciembre último.

Kuczynski renunció a la presidencia de Perú en marzo pasado después de que Fuerza Popular denunció que allegados al gobierno, encabezados por Kenji Fujimori, estaban negociando una compra de votos para evitar el segundo pedido de vacancia del mandatario por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.