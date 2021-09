Ministro uruguayo dice que comprar aviones a España fue excelente y envidiado

Montevideo, 30 sep (EFE).- El ministro uruguayo de Defensa Nacional, Javier García, defendió este jueves la compra de dos aviones Hércules a España a finales de 2020, ya que se trató de una "excelente" adquisición que, además de tener buen precio, fue "envidiada" por otros países de la región.

Así lo dijo durante su comparecencia en el Parlamento, a petición del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy principal formación opositora nacional, iniciada a primera hora de la mañana.

En este sentido, el ministro dijo que la presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, Mira Iriondo, se lamentó de no haber adquirido los aviones Hércules que vendía España porque eran más nuevos que los que ya tenían.

"En 7 meses le sacamos punta a los aviones. Es oportuna la compra porque vinieron a dar una mano al país en el momento en que más lo necesitábamos. Allí los Hércules estaban repartiendo vacunas, trayendo insumos para la vacunación...", enfatizó García.

Asimismo, el ministro destacó que el Gobierno español vendió a Uruguay estos aviones por 22 millones de euros mientras que Perú hizo una compra de iguales características que ascendió a 24 millones.

Para el titular de la cartera de Defensa, "no hay argumentos" para llevar a cabo la interpelación, puesto a que el propio legislador interpelante, el comunista Gerardo Núñez, dijo que no hubo ilegalidades en la compra.

Además, García defendió el papel que han tenido estos aviones a la hora de traer vacunas contra la covid-19 o los ultracongeladores donde se guardaban y aseguró que cuidó el dinero de la inversión ya que "a ser honesto con los dineros públicos" no le gana nadie.

"La vacuna que tiene en su brazo, asumo que el izquierdo, se guardó en los 'ultrafreezer' que trajeron los aviones Hércules", enfatizó.

Por su parte, el diputado del FA consideró que se trató de "una mala compra", ya que generó la congelación de otras inversiones en el seno de las Fuerzas Armadas y se hizo "mientras se recortan políticas sociales e inversión en defensa nacional".

Para el diputado, la compra se efectuó "sin informes técnicos previos" y, aunque comparte la necesidad de invertir en Defensa y hacer un recambio de flota, está "convencido" de que se trató de una compra muy cara que le traerá "un conjunto de costos muy importantes" al país.

"Queda claro que el Gobierno (de Uruguay) decidió cerrar el negocio con el Gobierno español sin contar con informes jurídicos previos. No venimos a pedir la cabeza del ministro, no vamos a pedir la renuncia porque no creemos que, en este caso, sea la forma de contribuir a los desafíos que tiene el país. Lo que sí exigimos es respeto, que se nos hable con la verdad", concluyó.