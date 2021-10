Minuto de silencio en recuerdo de Valeriano Martínez al inicio del debate

Santiago de Compostela, 13 oct (EFE).- Un minuto de silencio en recuerdo del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, fallecido el 6 de este mes de manera repentina tras sufrir un infarto en su despacho, ha marcado este miércoles el inicio del primer debate del estado de la autonomía de esta legislatura.

El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, pidió este gesto, al comienzo, para honrar a un hombre al que definió como "un servidor público ejemplar". El mismo culminó con un sonoro aplauso de todos los parlamentarios.

En su escaño, el que ocupaba Martínez, hay una hortensia blanca, así como sendos ejemplares de la Constitución y el Estatuto.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuyo discurso concentrará la mañana, empezó su turno de palabra muy emocionado con un agradecimiento "en nombre de todo el Gobierno y empleados públicos" tras las muestras de cariño por este acontecimiento luctuoso recibidas desde distintos lugares "geográficos e ideológicos".

Era Valeriano un "gallego querido", sostuvo Feijóo, y se dirigió especialmente al BNG por aceptar retrasar cinco días el debate, dadas las circunstancias, aunque finalmente se mantuvo en las fechas previstas y ya anunciadas.

"No es un debate convencional", introdujo, con todo, el presidente; no para los suyos, pero tampoco en las "bancadas de la oposición" donde, afirmó, "las cosas no son sencillas".

Con todo, apeló al "rigor, normalidad y estabilidad", máximas que propugnaba Martínez como normas de conducta "inapelables" para poder encarar el mismo, así como la presentación de los presupuestos, prácticamente listos desde "hace siete días", cuando se produjo la muerte.

Una y otra cosa, llegan "cuando toca", enfatizó Feijóo.

El presidente avanzó el martes en redes sociales que el Gobierno gallego aprobará los presupuestos la próxima semana, y que estos incluirán nuevas rebajas de impuestos y una subida del gasto social.

Son medidas que avanzará ahora durante su intervención el mandatario autonómico, que defiende su política fiscal y rechaza "de plano" la subida de impuestos planteada por el Gobierno.

En su cuenta oficial de Twitter, el jefe del Ejecutivo gallego recordó, en efecto, que Valeriano Martínez ya tenía ultimado el proyecto de cuentas públicas para el próximo año y que debe entrar en la Cámara autonómica el próximo miércoles 20 de octubre.

Núñez Feijóo anticipó además en la víspera que anunciará que este año presentará el Plan Estratégico 2021-2030, así como que hablará de "mejoras" en la sanidad, en las residencias de mayores y en la educación.

"Abordaremos la crisis industrial y la necesidad de poner en marcha medidas para el mantenimiento del empleo y la oportunidad de los (fondos) Next Generation y las propuestas que presenta Galicia", adelantó.