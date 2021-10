Miquel Roca critica que "cueste" condenar la violencia y el terrorismo en 2021

Cree que algunos quieren reformar la Constitución por el hecho de cambiarla sin más objetivo

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El ponente de la Constitución Miquel Roca ha reiterado este miércoles su condena a la violencia y al terrorismo: "No lo hemos dudado nunca, y no comprendo que haya alguien a quien le cueste hacer este mismo reconocimiento en 2021".

Ha asegurado que le parece "ofensivo y muy negativo distinguir entre víctimas civiles, militares o de orden público", porque todas son víctimas, ha dicho en un coloquio con el expresidente del Gobierno Felipe González en el ciclo 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona' en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Al ser preguntados por el décimo aniversario del anuncio de fin de la violencia de ETA, González ha resaltado que él recuerda especialmente el atentado en Hipercor de Barcelona: "Nunca olvidaré la impresión que me produjo, no la pude contener", estando de viaje oficial en Brasil.

Lo han dicho después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se dirigiera el lunes a las víctimas de ETA para decirles que su sufrimiento nunca debió haberse producido, en una declaración en la que González cree que Otegi no pidió perdón, como ha dicho en declaraciones previas al coloquio.

¿REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

Preguntados sobre la posibilidad de reformar la Constitución, Roca ha recordado que la Carta Magna prevé su propia reforma, pero cree que muchos reclaman cambiarla pero sin especificar para qué: "¿Se puede modificar? Evidentemente que sí. Pero que se sepa sobre qué", y ha pedido que se aborde este debate desde el consenso.

"Lo que voy a negar de aquí hasta el último día es que cambiar la Constitución nos hará más felices. Eso, no. Que no vengan con tonterías", porque se puede reformar pero con objetivos concretos y no por la propia reforma en sí, según Roca.

Sobre su opinión sobre quienes utilizan la expresión de 'Régimen del 78' de forma despectiva, Roca ha achacado esta crítica a la ignorancia, y ha recordado que la Constitución recibió el apoyo del 91% en Catalunya en el referéndum constitucional: "De momento, lo que algunos nos proponen, está por ver".

"Hubo un momento en que la crítica a la Constitución me irritaba. Ahora me aburre. Es de una pobreza intelectual tan fuerte que no se la merece la sociedad", ha añadido Roca, que ha subrayado que la democracia es pacto y que no se puede reconocer el pluralismo y negarse a pactar --sería un pluralismo a bofetadas, ha dicho--.

Ha avisado de que no tolera que se diga que el acuerdo para la Constitución fue un "acto de cobardía", porque el pacto es la máxima expresión del coraje, según Roca, que ha dicho que su familia bromea considerando a la Carta Marga como su quinto hijo, por referirse a él como padre de la Constitución.