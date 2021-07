MM recomienda a Ayuso "cuadernillo Rubio de buen gobierno" y ella ironiza con que no se le ha dado "nada mal el examen"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recomendado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el "cuadernillo Rubio del buen gobierno" y ella ha ironizado con que "para ser mala estudiante" no se le ha dado "nada mal el examen".

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en una pregunta sobre los planes del Gobierno regional de cara al verano, García ha señalado que la dirigente madrileña debería recuperar en verano todo lo que no ha hecho en el curso pasado.

"Debería inyectar 200 millones a la Atención Primaria para que no tenga que elegir entre cerrar o colapsar, ya si de paso dejan de llevarse las vacunas al Corte Inglés en vez de a los centros de salud se lo agradeceríamos", ha expuesto en primer lugar.

Además, ha pedido poner "todos los recursos para que en el próximo curso ningún niño tenga que ir a un colegio con exposición al amianto", convocar una reunión con colectivos LGTBI para "poner en marcha un plan de choque contra la creciente subida de la violencia homófoba" y "llamar a la líder de la oposición por primera vez desde las elecciones y trabajar conjuntamente para el futuro de los fondos europeos".

Para García, Ayuso se ha quedado rezagada porque ha estado "más entretenida en sus cosas", que son "asaltar Telemadrid". Así, ha incidido en que no se ha puesto un administrador sino "un verdugo" que quiere "liquidar" una televisión pública de los madrileños. "Viniendo de usted no se me ocurre una provocación más retorcida que resucitar a quien echó a la calle a 800 trabajadores, y que además se jactaba de estar en los Papeles de Bárcenas", ha declarado.

Según la portavoz de Más Madrid, "ya no es solo venganza contra los profesionales de Telemadrid es que es una humillación contra todos los madrileños". En este punto, le ha preguntado si va a haber despidos en el ente público.

AYUSO EXPONE SUS PRIORIDADES

"Para ser mala estudiante no se me ha dado nada mal el examen", ha contestado la presidenta de la Comunidad, quien ha desvelado algunos de los planes del Ejecutivo. Entre ellos están continuar con el Plan Infoma para la proteger el medio ambiente, seguir garantizando "como pocas comunidades autónomas" la asistencia en la Atención Primaria o continuar vacunando "en una región donde las cifras de la pandemia están funcionando ahora bastante mejor que en el conjunto de la media nacional".

En este punto, ha incidido en que por ello desde la oposición "callan deliberadamente" y, además, ha puesto el foco en que tampoco se está hablando nada de los macrobrotes "que se han producido en las comunidades gobernadas por la izquierda que después han trasladado el contagio al resto del país".

Además, ha asegurado que desde el Gobierno regional seguirán realizando test masivos, como los de Plaza Castilla donde se han realizado ya más de 30.000. "Seguimos trabajando contra el virus. También lo haremos este verano", ha dicho.

Ayuso ha desgranado que seguirán con obras de mejora en las líneas de Metro, trasladando la cultura a todos los municipios de la autonomía, continuarán preparando la vuelta al cole y realizando obras.

En otro orden de cosas, la dirigente madrileña ha hecho alusión a los "estallidos de Perú donde han votado 44.000 muertos", a que en Cuba siguen "machando al pueblo en sus calles" y a que en Venezuela se está produciendo "el mayor éxodo de la historia de Hispanoamérica" con más de cuatro millones de personas. "Ya que usted me hace una pregunta vacía yo le voy a hablar también un poquito de todo", ha dicho.

La dirigente madrileña ha incidido en que "las personas de esos países vienen huyendo de la miseria que partidos como el de García y acuden a comunidades como Madrid. "Si todos los demócratas del mundo no utilizamos todas las oportunidades que tenemos para condenar las dictaduras como España vuelva a tener una, ¿dónde va estar el resto de la comunidad internacional para denunciarlo?", ha zanjado.