La moción de Cs sobre la ELA se aprueba con la abstención del PSOE

Madrid, 26 oct (EFE).- La propuesta que Ciudadanos presentó en el Senado para garantizar una vida digna a los pacientes de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) se ha aprobado este martes con los votos de la mayoría de los grupos y la abstención del PSOE, a quien la formación naranja había acusado de "vetar" su iniciativa.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha debatido este martes una moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diferentes medidas para garantizar los derechos y la atención adecuada de las personas que padecen ELA, un texto igual a la proposición de ley que Cs presentó y que el Gobierno se negó a incluir en el orden del día alegando que introducía cambios en los presupuestos.

La proposición de ley de Cs, al igual que la moción finalmente votada, pedía al Gobierno incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud todos los tratamientos que aseguren la asistencia a las personas con ELA, que éstas sean atendidas de manera preferente en servicios que cuenten con los recursos técnicos y humanos especializados y que se les considere discapacitados desde el mismo momento de su diagnóstico.

Unas peticiones que se han reiterado en la moción votada hoy, que ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSOE, que se ha abstenido tras aclarar que no quería impedir la aprobación de la iniciativa pese a no haber logrado un acuerdo sobre el texto, al que habían presentado enmiendas que Cs no ha aceptado.

El promotor de la moción, el senador de Cs José Luis Muñoz, ha llamado la atención sobre la corta esperanza de vida de los pacientes diagnosticados con ELA, que oscila en la mayoría de los casos entre los 23 meses y los cinco años. "La velocidad con que avanza esta enfermedad es muy superior al ritmo burocrático", ha lamentado.

Es por eso que la moción, que no tiene valor legislativo, pide que desde el mismo momento en que los pacientes sean diagnosticados de ELA se les considere discapacitados, con independencia del estadio de la enfermedad, o que se puedan deducir de la declaración de la renta hasta el 26,8 % del dinero destinado a las reformas en una vivienda habitual con motivo del diagnóstico.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular. Esta patología tiene carácter degenerativo e incapacitante y en su fase más avanzada acaba paralizando por completo los músculos del cuerpo de la persona afectada.

Además, la iniciativa pide impulsar cursos de formación para los cuidadores profesionales y cuidadores y garantizar por ley que todos los centros residenciales de atención a dependientes cuenten al menos con una persona con formación específica.

Por parte del PP, la senadora Paloma Sanz ha mostrado su apoyo a esta iniciativa dirigida a mejorar la vida de pacientes con altas necesidades, al igual que ha hecho Vox con su senador José Manuel Marín, y el portavoz del grupo de la izquierda confederal Carles Mulet, que ha descrito la moción como "un brindis al sol al que nadie se puede oponer" debido a que no son vinculantes y solo sirven a su juicio "para dar publicidad" a los problemas.

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha pedido que no se confundan sus dudas sobre la iniciativa con "falta de sensibilidad" y se ha preguntado por qué se habla específicamente de la ELA y no de otras enfermedades neurodegenerativas tanto en lo que se refiere al reconocimiento de la discapacidad o a la formación de los profesionales. "Los socialistas somos conscientes de la dura realidad de las personas afectadas", ha afirmado, por su parte, la senadora del PSOE María Mercedes Otero.

Además de la moción de Cs, en la comisión de hoy también han prosperado otras propuestas: una moción del PP que insta al Gobierno a detener la implantación de NutriScore (el sistema de colores) como procedimiento de etiquetado nutricional con el objetivo de evitar incertidumbre a las empresas del sector alimentario y confusión en los consumidores.

Por unanimidad se ha aprobado en comisión también una moción del PSOE para adoptar medidas en favor de los pacientes con diabetes tipo 2 y por mayoría una del PP que pide introducir biomarcadores a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, y otra de los socialistas para mejorar el tratamiento de la endiometrosis.

Se ha rechazado, sin embargo, la propuesta del grupo mixto -Vox- de investigar el origen de la pandemia del coronavirus en España.