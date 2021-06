Monago destaca que Génova será "neutral" ante un Congreso Regional del PP que no forma aún parte del "debate interno"

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado que la Dirección Nacional de su partido será "neutral" de cara al próximo Congreso Regional de la formación, previsto para después del verano, y sobre cuyos hipotéticos aspirantes ha señalado que es una cuestión que no forma parte aún "a día de hoy" del "debate interno" de la organización política.

Así, ha defendido que los medios de comunicación están en su derecho de "iniciar la carrera sucesoria" en el PP extremeño y de hablar de posibles candidatos, aunque ha recalcado que esta cuestión "al final forma parte del debate pero no del debate interno a día de hoy" del partido.

En todo caso, sobre si él se presentará para seguir liderando el PP extremeño el próximo Congreso Regional, Monago ha defendido que cualquier militante podría decir lo que ha declarado en los últimos días el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, --que aparecería en las quinielas como posible candidato--, en el sentido de que "si lo piden las direcciones y lo dicen los afiliados" entonces podría presentarse.

"Yo digo lo mismo que Pizarro, si lo piden las direcciones y lo dicen los afiliados exactamente igual, pongo la firma debajo en este caso... Pero no es ninguna novedad, como haríamos cualquiera de los que estamos aquí (en alusión a cualquier militante del PP)", ha señalado.

A preguntas de los medios este viernes en Mérida durante el acto de presentación del alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, como candidato único al Congreso Provincial del PP de Badajoz, Monago ha rechazado en todo caso que se pueda estar hablando de que la dirección nacional de su partido pueda apostar por una u otra persona.

"Eso de que 'lo diga Génova suena muy mal y es hacer muy pequeña la militancia", ha defendido el 'popular', quien ha incidido en que "Génova es neutral en estos procesos, y así lo ha manifestado el secretario general, es escrupulosamente neutral". "Eso de decir 'si lo dice Génova', alguien podría entender que sobran 30.000 militantes y no es el caso", ha incidido.

RECHAZA HABLAR DE CARRERA POR EL PP EXTREMEÑO

Con ello, sobre si algunos en el PP extremeño han empezado la carrera para liderar el partido, en alusión a recientes declaraciones del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, al respecto, Monago ha recordado que este último ha sido portavoz del partido a nivel autonómico, así como que es "amigo" suyo y que, además, está presente en el Comité Regional.

De este modo, sobre Pizarro ha añadido que las que ha hecho éste "son las declaraciones que haría cualquier militante del partido al que le pregunten. "¿Usted estaría dispuesto a liderar el PP?, cualquiera de los que están aquí diría 'si me apoya la dirección y me apoya la militancia yo estoy al servicio del partido'", ha espetado Monago.

"Si me preguntan a mí digo lo mismo,: "si lo quiere la dirección y lo quieren los afiliados pues también estoy a disposición pero como cualquier militante... Tampoco hay ninguna innovación... Cuando dice (la prensa) que empieza la carrera, yo entiendo que no... lo que ha dicho es lo que diría cualquiera de los compañeros que están hoy aquí, no tengo ninguna duda", ha recalcado.

Asimismo, a pregunta sobre si apoyaría una candidatura regional de Fernando Pizarro para liderar el PP extremeño, Monago ha respondido al periodista que "le podría preguntar a Fernando Pizarro si apoyaría una candidatura regional liderada por mí, y entonces estaríamos en un debate que no es el debate".

"El debate es que Manuel Naharro lidera un proyecto apasionante para la provincia de Badajoz, y eso es muy importante para nuestra organización y tiene una repercusión para lo regional... porque quien sea candidato regional se nutre de dos puntales fundamentales, de una organización como la de Cáceres y otra como la de Badajoz. Si funcionan muy bien, las cosas van muy bien en lo regional... Si no funcionan bien es una bicicleta que va con un pedal... Y eso es de sentido común", ha concluido.