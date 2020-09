Monasterio afea a Ayuso no cumplir con su acuerdo de investidura y le acusa de haber abandonado a los madrileños

Critica el "victimismo" de Ayuso, su "nula" gestión y que no ponga en práctica lo que propone

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no haber cumplido con su acuerdo de investidura y le ha acusado de estar "ajena" a la realidad y de haber abandonado a los madrileños en la "crisis económica más grave".

Durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región de este martes, ha lanzado un alegato a todas las familias que han perdido a seres queridos durante la pandemia, a todos los trabajadores que han cumplido con su deber a cambio, en muchas ocasiones, de "un aplauso" y a todos los que han hecho frente a la "incertidumbre" fruto de la "incapacidad de un Gobierno criminal" de Pedro Sánchez y un "modelo autonómico fracasado".

Ha lamentado el discurso que dio ayer la presidenta madrileña totalmente "ajeno a la realidad que viven los madrileños". "¿Sabe lo que está pasando en Madrid? ¿Se ha dado cuenta? Muchas familias no se preguntan si su vida es susceptible de mejorar, sino si serán capaces de sobrevivir al virus chino, a la incapacidad del Gobierno criminal de la nación, a un Gobierno regional que se mueve entre las arengas de unas ideas, nunca puestas en practicas y el victimismo de su presidenta", ha lanzado.

A su juicio, hoy los madrileños "están mucho peor que hace un año" y es algo que "no admite cuestión ninguna", están más "endeudados", viven "más inseguros" y tienen "menos libertad" y "esa es la realidad de hoy de Madrid".

En este punto, la líder de Vox en Madrid le ha recordado que hace ahora más de un año que Vox llegó al Parlamento y gracias sus votos "no está la izquierda radical en el poder".

"Señora Ayuso, yo cumplí con nuestro acuerdo de investidura. Ha pasado un año y usted no, y todo ello a pesar de que le advertí de que mi compromiso con usted acababa donde comenzaba el suyo con nosotros. No ha hecho nada después de un año, no ha aprobado ni una ley y no ha sacado nada adelante", le ha espetado.

"EMPIECEN A GOBERNAR PORQUE LA CRISIS NOS VA A ESTALLAR EN LA CARA"

Para la portavoz de Vox, la dirigente autonómica tampoco ha bajado impuestos, ni ha cerrado chiringuitos ni ha retirado ayudas a menores extranjeros no acompañados, pero sí "ha inaugurado tres veces Madrid Nuevo Norte". Por ello, le ha vuelto a reprochar su "nula gestión" e "incompetencia" que luego sufre "el madrileño de a pie".

Cree que el Gobierno de Ayuso "no tiene nada bajo control" pese a que su grupo pidiera unos presupuestos "de emergencia" con una revisión urgente del plan industrial, el pago de la deuda al sector privado pero, en cambio, ayer anunció medidas "destinadas a resolver las carencias de su gestión".

Así, le ha vuelto a pedir soluciones para el problema de los menas y de la okupación ilegal mientras en este tiempo ha estado "exigiendo silencio y sumisión a los madrileños", mientras convierte sus barrios en "una jungla multicultural".

"En vez de proteger a quien no cumple la ley, proteja a quienes han contribuido con sus impuestos. El Gobierno que preside parece empeñado en no escuchar ni las propuestas que hemos realizado en esta Cámara. Si hubiera escuchado nuestras recomendaciones se hubieran salvado cientos de vidas y puestos de trabajo. Insistimos en adaptar los presupuestos a la realidad económica y ustedes nada", ha lamentado.

A continuación, Monasterio también ha tenido palabras para el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, que se mueve "en función de como sople el viento" yendo al "bando de Sánchez" o a este. A su parecer, en Ciudadanos no están centrados en "combatir a la izquierda" sino que a veces "han cedido y se han arrodillado" al PSOE.

"Critica el cierre del Congreso de los Diputados y ha cerrado a cal y canto la Asamblea de Madrid más de un mes... critica a Sánchez por disparar el gasto político y aquí ha ampliado las consejerías y sigue apoyando chiringuitos variopintos. Deje de ver la paja en el ojo ajeno y rectifiquen ustedes. Empiecen a gobernar porque la crisis nos va a estallar en la cara", ha arremetido contra el Gobierno regional.

Por último, la portavoz de Vox ha solicitado la eliminación de subvenciones para afrontar esta "emergencia social", al igual que una reducción de las consejerías porque "no es tolerable que los madrileños se estén apretando el cinturón y lo estén pasando mal" y la presidenta "no haga el primer gesto".