Monasterio censura el "totalitarismo de la ideología de género" y las marchas del 8M: "He sufrido esos aquelarres"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha denunciado este miércoles el "totalitarismo" de la "ideología de género" y se ha reafirmado en definir las concentraciones del 8M por el día de la mujer como un "aquelarre" entendido como reunión de brujas.

"Yo he sufrido esos aquelarres", ha explicado, en referencia a las manifestaciones de tema de género a las que Vox acudía para reclamar una ley de violencia que protegiera a los niños, a las niñas, a las mujeres y a los hombres.

"He estado en manifestaciones que se iba a hablar de género en las que había mujeres radicales con botas metálicas que me pateaban en las espinillas, donde había hombres que mandaban a quitarnos las pancartas y me apretaban las muñecas", ha ejemplificado en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

En esta línea, ha denunciado "el totalitarismo de la ideología de género" que, según ha indicado, "quiere decirnos cómo tenemos que hablar". En este sentido, ha defendido referirse a Carmen Calvo como "vicepresidente" y ha cargado contra el discurso que quiere arrinconar en la forma de expresarse para defender que las mujeres deben estar "en otras batallas" y en cosas "verdaderamente importantes".

"Defendemos la libertad, dentro de que todo sea educado y respetuoso", ha explicado Monasterio, quien ha insistido en la necesidad de dejar de dedicarse a temas del lenguaje y centrarse en "otras cosas fundamentales".

Sobre este punto, ha destacado que este tipo de discusiones sobre el lenguaje "no van a mejorar" la vida de las mujeres". Igualmente, ha censurado que los recursos no lleguen "de verdad" a las víctimas porque se están dedicando a cosas que son "ligeras, sin importancia" como conferencias y charlas "pero que no revierten verdaderamente" en quienes lo sufren.

DÍA DE LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19

En esta línea, se ha reafirmado en la propuesta de Vox para que el 8 de marzo esté dedicado a las víctimas de la Covid-19 coincidiendo con la fecha en la que, según el partido, el Gobierno "incentivó" la participación en las manifestaciones feministas "con la única finalidad de cumplir su agenda ideológica" e ignorando "la salud de los españoles".

En este sentido, ha reiterado que el "negligente" Ejecutivo de Pedro Sánchez ocultó información y autorizó las manifestaciones del 8M del pasado año, y ha responsabilizado al presidente del Gobierno de ser el "peor" a la hora de gestionar la crisis de la Covid-19.

Asimismo, ha subrayado que estos actos no tendrían que haberse celebrado y, en cualquier caso, hay que pedir responsabilidades al presidente del Gobierno por su celebración.