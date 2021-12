Monasterio cree que el PP tiene "miedo a derogar los lobbies LGTBI que subvencionan"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este viernes que el PP tiene "miedo a derogar los lobbies LGTBI que subvencionan", en relación a que el próximo jueves la Cámara regional vaya a debatir la toma en consideración de la Ley de Igualdad registrada por Vox con la que piden derogar las leyes LGTBI.

"Veremos si el PP se atreve. Tienen miedo a los lobbies que subvencionan LGTBI y creemos que la Ley de Igualdad defiende los principios de la Constitución Española. Somos todos iguales, hombres y mujeres, gays y no gays, fluidos, no fluidos, transexuales y Cis. ¿Vamos a hacer una ley específica par cada colectivo? ¿Qué es esto?", ha lanzado Monasterio en una entrevista con 'Ok diario responde', recogida por Europa Press.

La líder de Vox en Madrid cree que todos son "iguales ante la ley" pero el PP por ahora está pensando qué hacer con esta propuesta porque "les da miedo derogar, siempre van con miedo y con miedo no se puede ir a dar la batalla cultural".

Para Monasterio, no se puede "negar el hecho biológico" y hay leyes que "lo niegan". "¿Qué seguridad jurídica es esta que te puedes autodeterminar las veces que quieras?. Ya está bien de imponernos", ha zanjado.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisó ayer de que el Gobierno regional no va a derogar "ninguna ley LGTBI" y pidió a los partidos de izquierda que "dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales".