Monasterio: Pablo Iglesias debería coger un avión y exiliarse con Maduro

Madrid, 1 abr (EFE).- La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha animado al exvicepresidente y actual cabeza de lista de Podemos, Pablo Iglesias, a "cogerse un avión" y exiliarse "con su amigo (Nicolás) Maduro" por el "daño" que ha hecho a los españoles.

"Lo que ha hecho a los españoles es brutal, lo que ha hecho a los suyos es brutal", ha dicho Monasterio en una entrevista con Efe sobre la marcha de Iglesias del Gobierno -donde ocupaba la Vicepresidencia Segunda y la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030- para ser cabeza de lista de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo.

Para Monasterio ha sido una "huida" porque se van a tener que tomar medidas "que no pueden explicar a sus votantes", como tampoco puede explicar -según la candidata- lo que ha hecho "en los últimos años", en los que dice que no ha habido "escudo social".

"Es él el que se ha escudado y escondido en la casa de Galapagar (...). Las familias madrileñas no tienen una niñera como Iglesias pagada con dinero público", ha añadido.

En su candidatura para gobernar la Comunidad de Madrid, Monasterio ve "una oportunidad" para sacar a Iglesias "definitivamente de las instituciones".

"Me comprometo con los madrileños a que Pablo Iglesias no va a seguir gobernando ni en el Gobierno nacional ni en la Comunidad, yo lo adquiero (el compromiso), y voy a dedicar la campaña a asegurarme de eso, porque no quiero que haga más daño a los españoles del que ha hecho", ha comentado.

Sobre el fichaje de Iglesias para sus listas del portavoz del Sindicato de Manteros, Serigne Mbaye, senegalés con nacionalidad española que Vox aseguró que repatriaría, Monasterio ha dicho que entró "de forma ilegal a España" y ha rechazado "premiar con la nacionalidad al que entra incumpliendo".

Según Monasterio, Vox habla de eso pero otros, "como Iglesias", lo que quieren es "dar privilegios a los que quieren saltar la valla de forma ilegal".