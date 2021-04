Monasterio promete abrir "al 100% de capacidad" el aforo de espectáculos al aire libre si llega al Gobierno

"Le pido a Ayuso que deje de suplicarle a Sánchez más restricciones para Madrid y que abra todo con valentía", afirma

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha comprometido a abrir "al 100% de su capacidad" el aforo de los espectáculos al aire libre como los toros o el fútbol "el 5 de mayo" si llega al Gobierno regional.

"No tiene ningún sentido que los trabajadores madrileños vayan en Metro a las 7 de la mañana pegados unos a otros y no nos dejen trabajar en condiciones normales, no nos dejen asistir al fútbol, a los toros", ha señalado la candidata tras visitar la fábrica de quesos de Campo Real.

De esta forma, ha asegurado que si llega Vox al Gobierno el 5 de mayo va a abrir "absolutamente todo al 100% de aforo" en relación al fútbol, los toros o los espectáculos nocturnos.

Monasterio ha criticado también al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y número 2 de la candidatura del PP a las elecciones, Enrique Ruiz Escudero, por "suplicar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nos vuelvan a encerrar".

"No se puede volver a encerrar a los madrileños, no podemos tener más restricciones, la gente tiene que llevar un sueldo a casa", ha defendido la líder de Vox en Madrid, a la vez que ha aseverado que la Comunidad lo que tiene que hacer es "fomentar y denunciar a todos aquellos que quieran restringir".

"Le pido a Ayuso que deje de suplicarle a Sánchez más restricciones para Madrid y que abra todo con valentía", ha asegurado al candidata, quien ha destacado que Vox le apoyará en esa decisión. "Se ha demostrado que las restricciones no tienen un impacto medible en el desarrollo de la pandemia" ha insistido.