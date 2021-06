Monasterio propone vender el edificio de la Asamblea de Madrid y que vayan todos los diputados a la Puerta del Sol

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto este miércoles que se podría vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio para los niños de Vallecas y que vayan a trabajar todos los diputados a la Puerta del Sol.

En una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, ha insistido en que con la mitad de diputados estarían "mucho mejor" y que para llevar esa reforma a Pleno solo le hacen falta los votos de PP. Para aprobarlo serían necesarios 12 votos de la izquierda, pero Monasterio cree que a la líder de Más Madrid, Mónica García, parece que "se ha olvidado" de que decía que "le parecía fatal el despilfarro político".

"Hay que poner a los diputados a trabajar, sacar un presupuesto y con la mitad estaríamos mucho mejor. También podríamos vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio para niños en Vallecas e irnos todos a Sol, que es un edificio gigante y vacío y poner los recursos de una vez por todas al servicio de los madrileños y no de los políticos", ha sugerido Monasterio.

Reconoce que esta medida afectaría a los grupos pequeños como el suyo pero ha dicho que no les importa porque ellos no están para "servirse" a sí mismos, sino a los madrileños, y no quiere dejar "una deuda descomunal" a sus hijos.