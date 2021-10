Monasterio (Vox): "España no va a estar en quiebra porque los españoles no vamos a dejar quebrarla"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este lunes que España "no va a estar en quiebra porque los españoles no vamos a dejar quebrarla, pese a nuestros políticos".

Así ha respondido la política de Vox, preguntada por los periodistas tras asistir a la celebración de la Patrona de la Guardia Civil en el cuartel de Batalla del Salado en Madrid, a las declaraciones efectuadas por el líder del PP a 'El Mundo', donde dijo que España "está en quiebra" y que el Banco Central Europeo (BCE) ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros.

Monasterio ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pactado "con los enemigos de España un presupuestos una vez más, ha traicionado a sus votantes y está en la ilegalidad continua, como ha dicho el Tribunal Constitucional", por lo que le conmina a "responder a los españoles qué va a hacer para salir de esta crisis y de un año complicado, y no mover ministerios de un sitio a otro y que va a suponer un coste adicional", en alusión a su propuesta de descentralizar instituciones.

La líder regional de Vox ha mostrado su "honor" por acompañar a la Guardia Civil el día de su patrona porque están "orgullosísimos" de este Cuerpo, "de su sacrificio, valores y amor a España", por lo que espera que todos los españoles "vayan mañana al desfile para celebrar la Hispanidad y dar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares, que hacen un trabajo excepcional".

"Me encanta escuchar a Marlaska viva España y que lucha por las ideas y defensa de todos los españoles. Las mujeres llegaremos donde queremos y cuando quedamos y no hace falta que el ministro nos proteja como si fuéramos tontos. Ya está bien de protecciones absurdas y ridículas. La Guardia Civil está para defender a España, no para ser femenina", ha dicho en referencia al discurso del ministro del Interior en ese acto, que apostó por el aumento de la presencia femenina en la Benemérita.

Por último, preguntada por los incidentes de este fin de semana en macrobotellones del Parque del Oeste, Monasterio ha insistido en que hay 'menas' (menores extranjeros no acompañados) "delinquiendo y al día siguiente en la calle".

"Hay un problema de seguridad. Los menas lo que tienen que hacer es volver a su casa con sus padres y no atracar a los niños aquí. Nuestros hijos y los españoles tienen que poder salir a la calle a celebrar sin ningún problema. La primera obligación de un gobernante es garantizar la seguridad y no criminalizar a los jóvenes. Tenemos que poner coto a la inmigración ilegal, repatriar a los menas delincuentes en la calle y dejar de proteger más a los que delinquen que a los que cumplen todos los días", ha concluido Monasterio entre gritos de "racista" proferidos por dos viandantes que pasaban por la calle.