Monedero pide al juez que le asegure su integridad personal al ir a declarar

Madrid, 09 mar. (EFE).- El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha pedido al juez que le ha citado el próximo día 15 como investigado que le permita el acceso a los juzgados de una manera que "no ponga en peligro" su "integridad personal" por razones de seguridad y por las restricciones aplicadas por la pandemia.

El titular el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, responde que no es competente para responder a esa petición y se la traslada al decanato de los juzgados de Plaza de Castilla.

Monedero está citado a las 11.30 horas del próximo 15 de marzo después de que la Policía le señalase como autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.600 de la empresa Neurona.

En su escrito, la representación legal del exdirigente de Podemos pide al juez que tenga en cuenta esas razones de seguridad y las restricciones que existen en la entrada de los juzgados por razones de la covid y le pide que se le permita acceder sin poner en peligro su integridad personal.

En esa comunicación, la defensa de Monedero subraya su disposición a acudir sin dilaciones ni inconvenientes a la citación y da por buena cualquier alternativa que se le plantee.

Por otra parte, el juez ha dictado otro auto en el que admite que la primera información relativa a la investigación a Monedero se publicó en prensa horas antes de que él se la trasladara a las partes personadas en el caso una vez que levantó el secreto sobre la misma.

"No constándome que fuera realizada dicha filtración por personal de este juzgado número 42 y no pudiendo requerirse a dicho medio de comunicación información alguna al ampararle el secreto a no revelar fuentes de información, procede remitir oficio a la UDEF a los efectos de que se investigue si pudo existir alguna filtración por parte de los agentes de dicha unidad, o cuál fue la fuente de dicha filtración", plantea el juez.