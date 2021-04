Mónica García acusa a la Comunidad de dar "palos de ciego" en vacunación y usar políticamente la pandemia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha acusado este jueves al Gobierno regional de dar "palos de ciego" en vacunación, con una estrategia "que no existe" y de usar la vacunación y la pandemia "política, electoralmente y como propaganda".

En el Desayuno de Europa Press Madrid, García ha señalado que hay comunidades y países que claramente han apostado por una estrategia de vacunación, "que pueden ser cambiantes", pero su impresión es que en Madrid "no existe planificación".

"Los pacientes no saben cuándo se van a vacunar, les llaman dos días antes. Hay incertidumbre, desgobierno, caos. Los profesionales nos hemos tenido que organizar en base a la experiencia, pero no se han tomado en serio durante la pandemia. A cualquier cosa que les preguntes, te responden que la culpa es del Gobierno Central, lo que te hace dudar de que si son capaces de la gestión", ha dicho.

La líder de Más Madrid ha criticado al Ejecutivo de Ayuso por el "uso absoluto y constante" de la crisis sanitaria como "arma de confrontación política, que nos ha hecho más débiles e inseguros a la hora de afrontar la pandemia". "Y se ha aprovechado para dar una vuelta de tuerca más a un sistema descapitalizado y para que los sanitarios tuvíeramos más carga de trabajo, menos ayudas y menos capacidad de resolver los problemas", ha dicho.

La protagonista de los Desayunos de Europa Press, que también es médica anestesista, ha aprovechado la ocasión también para respaldar a la validez y seguridad de las vacunas. "Ahora vemos en prime time cómo funciona la ciencia, que va bastante más cautelosa que los titulares. Hacemos de cada uno de los detalles un titular. Yo me siento segura de saber que ha habido cuatro casos en cuatro millones (sobre efectos secundarios adversos). No se nos está pasando por alto ningún efecto y eso me da seguridad y eficacia. Tenemos de primer orden y las vacunas nos van a dar más beneficios que riesgos", ha apuntado.

García critica que se utilice la vacunación como "confrontación" política, recordando que en otoño en Madrid se vacunaron un millón y medio de personas "sin ningún problema". Por eso critica lo que ella denomina la "política-espectáculo" sobre vacunación.

"El mejor vacunódromo del mundo son los centros de salud, pero han puesto en primer plano este espectáculo en vacunódromos cuando tenemos la mejor herramienta, la más cercana, que había que haber reforzado. Dijimos que había que reforzar la Atención Primaria, con más rastreadores y enfermeras. Pero han preferido ahondar en su descapitalización y hacer de esto un espectáculo", ha afeado al Gabinete dirigido por Isabel Díaz Ayuso.

ESTADO DE ALARMA

Preguntada por el estado de alarma y la posibilidad de que el 9 de mayo decaiga, la candidata ha respondido que la Comunidad de Madrid "con toque de queda o alarma no ha sido capaz de aprovechar las herramientas ni poner las restricciones en los momentos más dramáticos".

"Ahora estamos en nivel de UCI desbordado, un sistema colapsado en los últimos meses. Aquí ha imperado la ley de la selva, del sálvese de quiera, del sacrificar el 1 por ciento por el 99 por ciento, como dijo la señora Ayuso. Es la antipolítica, la política de la antipatia; por eso tenemos exceso de mortalidad y que 1 de cada 63 madrileños ha estado ingresado en un hospital", ha criticado.

"¿Cuál es el coste de ese miedo, de esa incertidumbre, cuál es el coste de eso?. No lo estamos midiendo. Por eso decimos que Ayuso es la presidenta Nini, ni salud ni economía. Decía que nos iba a salvar de la economía, pero sabíamos que esto no era un binomio. Pero ya hemos visto que si no salvas la salud no salvas la economía", ha apostillado Mónica García.