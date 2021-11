Mónica García: Ayuso es muy buena en incendiar la política y vender humo

Madrid, 23 nov (EFE).- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y líder de la oposición, Mónica García, ha reconocido la "victoria inapelable" de Isabel Díaz Ayuso, quien en su opinión es "muy buena en lo suyo", que no es ni el Gobierno, ni la política, ni el cuidado de los madrileños, sino "incendiar la política y luego vender humo". "Es inmejorable en el pan y circo, teniendo en cuenta que a veces se olvida del pan".

García ha protagonizado un desayuno informativo del Fórum Europa en el que ha sido presentada por el portavoz de Más Madrid en el Congreso, Íñigo Errejón, quien la ha definido como "una rara avis", que ha llegado a la primera línea de la política "no a base de ruidos, hacer excentricidades o cultivar el oportunismo, sino con una profunda convicción sobre las causas que defiende, con perseverancia y energía".

A Ayuso y al PP "les gusta el poder, pero no la política", según la portavoz de Más Madrid, quien ha mostrado su impresión de que "como cuando un coche se queda sin batería y hay que arrancarlo con unas pinzas para que llegue al siguiente punto", el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid "tiene que estar siempre tirando de las pinzas de la confrontación, pero no se ve ni dónde está el final, ni dónde está el recorrido, ni adónde quieren llegar".

En materia económica, a juicio de García, las medidas del PP de la Comunidad de Madrid van en la dirección contraria de lo que proponen el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE), todos los países europeos, el presidente de EEUU, Joe Biden, y el sentido común

En materia de derechos civiles el Gobierno madrileño "nos está intentando hacer regresar a 1950" y "somos los últimos de la clase en desigualdad y en inversiones en los servicios públicos de sanidad educación".

"Ayuso va sobreviviendo con estas pequeñas descargas, con la pequeña gresca, con el pequeño insulto y con el titular más hueco", ha indicado García, quien ha comparado a los populares con "prestidigitadores que parece que hacen política, pero no hacen".

En algún momento, el ilusionista "David Copperfield le va pedir derechos de autor al PP por intentar hacer estas maniobras de prestidigitación y de escapismo", ha dicho la portavoz de Más Madrid.

"Una formación política que piensa que el feminismo es un aquelarre o que la energía solar no se puede acumular por la noche o que no alimentarse a base de tigretones es marxismo no está muy conectada con el siglo XXI", ha sostenido.

Ha recordado que, en su discurso de investidura, Ayuso habló de maternidad y de medio ambiente, pero "todo resultó papel mojado" porque "al final prevalece la verdadera naturaleza del PP".

Desde hace muchos años, ha proseguido, "nos vamos desayunando con las graves irregularidades de los contratos del PP", al tiempo que ha querido dejar claro que "cualquier irregularidad, afecte a un amigo o a un familiar, nuestro trabajo va a ser denunciarlo, visibilizarlo y demostrarlo a los madrileños".

En la Comunidad de Madrid, "no vamos a pasar tolerar ni un solo caso de nepotismo ni de abuso del poder", ha resaltado.

Tras apuntar que Madrid es la región donde el exceso de mortalidad durante la pandemia ha superado al de toda Europa, ha manifestado que "no podemos poner en una balanza la economía y la sanidad y la salud, cuando hemos sido campeones en la falta de salud".

Ha censurado la gestión del PP que ha supuesto "tirar a la basura" 100.000 vacunas, dejar que se vayan 1.300 millones por sobrecostes en los hospitales, con la misma fórmula que van a emplear para la construcción de la Ciudad de la Justicia, quedarse sin máquinas quitanieves en pleno temporal por haberlas privatizado o dedicar un 80 por ciento menos a la industria en los presupuestos de la región en relación con el resto de las comunidades autónomas.

Sobre las encuestas y el futuro, ha asegurado que le dan igual los resultados del PP en los sondeos y que el objetivo de Más Madrid es ganar las elecciones autonómicas en el año 2023.

"No sabemos si Ayuso tiene un voto prestado y si ese voto va a volver a otras formaciones en las elecciones", pero sí hay "unas eternas guerras púnicas" en el PP que hacen que "los madrileños estemos abandonados, sigamos sin Gobierno y no haya nadie que se ocupe de nosotros en el momento en el que más lo necesitamos".

En este sentido, ha llamado a la prudencia a la hora de aventurar un futuro muy largo a la presidenta Ayuso.