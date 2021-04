Mónica García contesta al reto de Ayuso que lleva corriendo desde los 10 años y que ella ve pacientes, no maniquíes

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha contestado al reto sobre correr 10 kilómetros lanzado por la presidenta del PP y candidata a la reeleción, Isabel Díaz Ayuso, que ella lleva corriendo "desde los diez años" y que otra diferencia entre ambas es que ve pacientes reales, no maniquíes.

Desde el vallecano Cerro del Tío Pío, García ha arrancado la campaña electoral arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Allí ha hecho mención al reto lanzado por Ayuso en relación a su carrera en el spot electoral después de que la 'popular' haya afirmado que estuvo dos días corriendo "desde las 7 y hasta 15 horas".

"Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta como visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto (su spot) es verdad", ha lanzado Ayuso.

El guante ha sido recogido por García, que le ha recordado que lleva corriendo desde los 10 años, que ha hecho 400 metros valla, salto de longitud... Y otra diferencia es que la candidata de Más Madrid hace gala de una "política decente" después de estar en hospitales y centros de salud "viendo pacientes, no maniquíes". "Cualquier reto que me haga es un honor para mí", ha asegurado Mónica García.