Mónica García cree que la "falta de empatía y compasión" inhabilita a Monasterio para ocupar un cargo de gobierno

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, cree que la "falta de empatía y compasión" de su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, la inhabilita para ocupar cargo de gobierno.

García se ha referido así desde la plaza de Chueca a las declaraciones de Monasterio, en las que ha criticado que se dé en la Comunidad de Madrid "4.700 euros al mes por mena (menor extranjero no acompañado)", al tiempo que ha defendido que las ayudas sociales "tienen que ser para los españoles".

"Le volvemos a repetir a la señora Monasterio que son niños y niñas que no están acompañados. No se me ocurre un colectivo más vulnerable", ha replicado la candidata de Más Madrid.

García ha recriminado la "falta de empatía y compasión" de la candidata de Vox y considera "que a partir del 4 de mayo esta señora no puede ocupar ningún cargo en el gobierno ni puede ser la llave de ningún gobierno".