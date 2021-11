Mónica García (Más Madrid): el acto de Valencia no fue "el pistoletazo de salida de nada"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reafirmado que el acto en Valencia que compartió con la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, no fue el "pistoletazo de salida de nada" y que su presencia en esta cita no ha generado reticencias en su formación.

Así se ha pronunciado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum por el revuelo que suscitó este evento que compartió también con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, al producirse en pleno debate sobre la posibilidad de reagrupamiento de la izquierda.

García ha explicado que ese acto simplemente persiguió reivindicar una "política bonita" que están protagonizando las mujeres frente a otra dinámica "envilecida" plagada de "barro".

En definitiva, en ese evento pudieron dialogar diferentes líderes progresistas e ilustrar que son "activas y coherentes a la hora de defender el noble arte de la política".

No obstante y preguntada sobre su visión del frente amplio de fuerzas de izquierda, ha reiterado que el acto no fue el "pistoletazo de salida de nada" y no ha generado "ninguna reticencia" en Más Madrid.

De hecho, ha recalcado que el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, expresó su orgullo de que Madrid tuviera una "embajadora" que mostrase que en la Comunidad no solo se "confronta" o se "insulta", en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Por el contrario, García ha destacado que pudo ilustrar que en Madrid hay políticas que son capaces de reunirse con otros territorios sin una actitud de "constante confrontación" con el resto de comunidades.