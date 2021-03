Mónica García (Más Madrid) cree que Ayuso ha hecho "política de inmobiliaria"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo, Mónica García, cree que el PSOE en el Gobierno central "se ha equivocado" y ha reclamado, en un mensaje también enviado a los socialistas, un derecho a la vivienda "que no tiene peros" para, a continuación, cargar contra la "política de inmobiliaria" que ha hecho la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en Madrid.

Tras participar en la manifestación 'Por una ley que garantice la vivienda', García ha exigido "una verdadera ley de vivienda en la que se regulen los precios del alquiler". "Creemos que el Gobierno se ha equivocado, que tenía un compromiso no sólo con el resto de miembros del gobierno sino con las plataformas, con las asociaciones y con un problema de primer orden", ha descrito.

"Es momento de ponernos en hora con el resto de países europeos que han puesto regulaciones que van a la realidad del problema", ha subrayado la candidata de Más Madrid, que cree que en la Comunidad Ayuso no ha querido "regular el alquiler porque a ella le regalan apatramentos de lujo para su estancia".

La diputada autonómica ha criticado que la política del gobierno autonómico " ha sido más de inmobiliaria que de vivienda". "Necesitamos una ley de vivienda en la Comunidad no tanto para proteger a los propietarios y a grandes tenedores de pisos sino a los inquilinos. Es momento de proteger a los inquilinos y mucho más en la crisis que nos viene. Era una buena oportunidad para tomarse en serio este problema", ha indicado.

Mónica García duda de que "todos los que no llegan a final de mes por tener que pagar un precio caro de la vivienda se estén planteando en este momento si el problema es comunismo o libertad. Lo que se plantean es que tenemos un derecho que no se está cumpliendo, que es un derecho que no tiene peros", ha destacado.