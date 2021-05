Mónica García: No nos interesa encontrarnos a un ex, sino un trabajo digno

Móstoles, 1 may (EFE).- La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha declarado este sábado que a las personas a las que quiere representar no les interesa "encontrarse a su ex" en la región, sino encontrar "un trabajo digno" o a su médico y enfermera de Atención Primaria.

Así ha contestado, en un mitin en Móstoles, a las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que dijo que un ejemplo de "libertad" es que "en Madrid puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más".

García ha expresado su deseo de encontrarse en las urnas "a todos los pacientes que hoy están en las UCI", a las parejas LGTBI "sin miedo a ir de la mano por la calle" o a "todos aquellos que desconfiaban de la política", para que con su voto permitan "darle la vuelta a esta Comunidad" y "llenar Madrid de corazones preciosos".

Ha recordado a su vez que Ayuso, bajo el lema de 'Libertad', pretende hacer "lo que le dé la gana con el planeta, con el prójimo y con los derechos conseguidos", porque "ellos saben qué lugar ocupan ocupan en la sociedad", el de "los privilegiados".

"Ocupan el lugar de Goliath, y defienden su derecho a no mezclarse con los demás", ha añadido la candidata, que asegura que a la derecha le incomodan "las pequeñas cosas" que reclama la mayoría, como su deseo de "querer llegar a fin de mes" o "poner un plato de comida caliente en la mesa de sus hijos".

Además, ha aprovechado para reprocharle al alcalde "a media jornada" de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que se jactara en un mitin de que su partido "sabe gestionar", cuando "tuvo 15 días la ciudad paralizada por una tormenta previsible como Filomena" y, en la Comunidad, Ayuso dejó "abandonados", en lo peor de la pandemia, a mayores, sanitarios y docentes.

También ha intervenido en el acto el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, que se ha referido a unas declaraciones de Ayuso en las que ésta preguntaba con ironía que estaban haciendo Errejón desde el jueves "si dice que hay que trabajar 4 días a la semana".

"¿Quiere saber lo que estábamos haciendo? No parar de subir en las encuestas", ha replicado Errejón, que segua que Más Madrid está "a un paso de jubilar" a Ayuso y así "quitar a la presidenta de la soberbia para poner a la presidenta de la empatía", en referencia a García.

En este penúltimo día de campaña, García también ha contado con el respaldo del portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien ha recordado que "toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros, y de esto van estas elecciones".

"Isabel (Díaz Ayuso) no es tonta, es mala, y Mónica (García) es buena", ha declarado.

La parlamentaria de Más País Inés Sabanés, presente en el acto, ha subrayado que "vivir a la madrileña no es, no será ni ha sido nunca insolidaridad" ni "abandonar a la gente más vulnerable".

"Si el Madrid popular de la gente buena vota más que los cayetanos de palitos de golf y cuenta en Suiza, Ayuso y Monasterio, a la oposición", ha concluido el concejal de Más Madrid en Móstoles Gabriel Ortega.