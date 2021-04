Mónica García recuerda que no sería el primer atril vacío que deja el PP y que debatir es derecho a la información

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha recordado que, si finalmente el PP no acude al debate de Telemadrid, no sería el primer atril vacío que dejan los 'populares' en campaña para remarcar, a renglón seguido, que los debates son derecho a la información de la ciudadanía.

Desde Gran Vía, donde ha repartido folletos en forma de compresa con los puntos clave de la propuesta de higiene menstrual garantizada, García ha remarcado que ya en las elecciones de 2019 el PP decidió no participar en el debate que organizó la Cadena Ser y se quedó su atril vacío.

Para García, eso demuestra que la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, "o no se atreve o no quiere o sabe que no tiene ninguna propuesta que hacerle a la Comunidad que no haya hecho el PP en los últimos 25 años". "Es derecho democrático el derecho a la información de los madrileños y madrileñas a saber qué es lo que van a votar el 4 de mayo", ha subrayado.

La candidata de Más Madrid ha criticado que Ayuso esté "un poco reticente a debatir en la cadena pública" porque "es una falta de respeto a los madrileños que quieren ver a sus candidatos y conocer sus propuestas" y "también una falta de respeto con los medios de comunicación públicos".

Para evitar "excusas" como la de que el debate de Telemadrid tendría el mismo formato que el que proponen en la Academia de la Televisión, Mónica García ha propuesto a Ayuso un cara a cara entre ambas, como han hecho este último año en la Asamblea, para debatir "la gestión de la pandemia y el futuro de la Comunidad".