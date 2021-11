Montero acusa a Junta de "paripé" para llegar a presupuestos: "Renuncia a gobernar anteponiendo intereses electorales"

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno andaluz de hacer "un paripé" de cara a presentar unos presupuestos para Andalucía para 2022, ya que ha considerado que "no tenía ninguna voluntad" de llegar a un acuerdo para ello "y lo que es más grave, renuncia a gobernar anteponiendo intereses electorales".

Así se ha pronunciado Montero, en declaraciones a los medios antes de participar en las XI Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local, respecto a las manifestaciones del vicepresidente andaluz, Juan Marín, difundidas en una grabación de julio de una reunión interna del grupo parlamentario Cs en la que este defendió que es "estúpido" presentar y aprobar un presupuesto "en año electoral".

Montero ha indicado que esas declaraciones "han puesto de manifiesto que la propuesta de llegar a un acuerdo con el PSOE ha sido un paripé, una pose, simplemente un engaño para no querer reconocer que están en el recontaje de votos, más que en dar respuesta a los problemas que tienen las familias que en esta tierra necesitan de una atención especial, como está haciendo el Gobierno de España".

"Creo que ha quedado claramente de manifiesto que al Ejecutivo andaluz se le ha caído la careta, y esas declaraciones de Marín ponen en evidencia la farsa en la que estaba instalado el Gobierno andaluz que no tenía ninguna voluntad de llegar a un acuerdo para tramitar unos nuevos presupuestos", ha incidido la ministra.

Así, ha considerado que "no es de recibo que en el momento que vive España y Andalucía, todavía saliendo de una situación de pandemia sanitaria y teniendo que desarrollar los poderes públicos un papel muy importante en la recuperación económica, haya un gobierno de una comunidad tan importante como la andaluza que renuncie a eso", a presentar unos presupuestos "que permitan aprovechar el potencial de crecimiento económico para que llegue a las familias" y para crear empleo.

Ha precisado que "en las últimas estadísticas, Andalucía fue la que peor se comportó en términos de creación de empleo y cualquier ayuda de los poderes públicos es poca", por lo que ha señalado que "el que haya una comunidad que no quiera presentar el proyecto de presupuestos, según dice el señor Marín, por puro interés electoralista, me parece que está fuera de todo lugar".

"No me cabe en la cabeza que uno priorice intereses electorales a costa del bienestar de los andaluces y si el Gobierno andaluz está en este planteamiento, engañando incluso al PSOE-A, que de forma honesta tendió la mano para los presupuestos, si está en esa clave en vez de presentar números que permitan revitalizar los servicios públicos e impulsar la economía, no lo comparto porque no estamos para pensar en los votos sino en las necesidades de los ciudadanos", ha dicho.

Además, ha apuntado que el argumento de Marín "de que como vienen mal dadas las cuentas mejor prorrogarlas es una opinión de pésimo gobernante", incidiendo en que en esos momentos "es cuando los ciudadanos necesitan más de un gobierno que defienda sus intereses y les permita recuperar sus derechos", considerando que "al menos se tenía que haber disculpado con los andaluces porque el daño se lo hace a Andalucía".

Sobre si Marín debería dimitir, ha indicado que "el que esté o no en el Gobierno andaluz no es mi preocupación, lo que me preocupa es que no habla solo por él, está hablando por lo que opina el Gobierno andaluz, lo que él ha acordado con el presidente, Juanma Moreno".

"La opinión del señor Marín es lo menos importante, lo más importante es que probablemente habla por boca del PP y todavía no hemos escuchado desmentir a ningún miembro del Gobierno andaluz sus palabras", ha indicado Montero, quien considera que "si no hay acuerdo no podrán salir adelante los presupuestos por una responsabilidad única de unas formaciones políticas, de un Gobierno de la derecha que no quiere gobernar, solo quiere protestar y renuncia a ser útil para los andaluces".

APOYO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Así, la ministra ha indicado que el Ejecutivo de Andalucía se ha limitado a "enfrentarse al Gobierno de España, a jugar al victimismo y falsear los datos que diariamente estamos intentando transmitir", apuntando que "nunca hubo mayor lealtad con el Gobierno de Andalucía que el que se ha producido de la mano del presidente, Pedro Sánchez, donde las comunidades autónomas, con una caída del 10,8, han recibido las mayores entregas a cuenta".

"Jamás el gobierno de la derecha auxilió a Andalucía de la manera que lo está haciendo el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Sánchez; y una y otra vez quieren ocultar esa información", ha asegurado Montero, apuntando que, por ejemplo, el año pasado la Junta "no pudo gastar la totalidad de los recursos que le vinieron del Ejecutivo de España y generó superávit".

Montero ha acusado a Marín de "volver a falsear, a mentir a propósito de los recursos que llegan a Andalucía, cosa que es fácilmente constatable, porque no es una opinión, son datos", incidiendo en que la comunidad andaluza para 2022 "tiene las mayores entregas a cuenta de su historia" y precisando que "va a recibir un 23% de los 7.000 millones extraordinarios que el Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas, son 1.800 millones aproximadamente adicionales a lo que le corresponde por esas entregas a cuentas".

Además, ha dicho que la comunidad está recibiendo fondos europeos "por importes muy importantes, solo el marco financiero le va a dar más de 12.000 millones de euros para el próximo periodo". "No hay motivo para estar permanentemente instalados en la confrontación, lo único que hace el Gobierno andaluz es intentar confrontar con el de España a base de mentiras y falsedades, y no hace lo que le corresponde", ha señalado.

Para Montero, "lo más alejado del sentido de utilidad de la política es utilizar la convocatoria electoral como única cuestión que les permita sostenerse en el poder".