Montero admite ante Junts que la ejecución de las inversiones en Cataluña es "lenta" y pide no confrontar con Madrid

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reconocido ante una pregunta del portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluis Cleries, que el ritmo de ejecución de las inversiones en Cataluña es "lento", aunque ha pedido que no se "confronte" a Madrid y la región catalana.

"Hay que acelerarlo, por parte de todas las administraciones", ha interpelado directamente Montero a Cleries durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde el portavoz de Junts ha cargado contra el grado de ejecución de las inversiones aprobadas para Cataluña frente a las ejecutadas en la Comunidad de Madrid.

Así, el parlamentario de Junts considera que se trata de "acciones premeditadas y calculadas" que, según ha dicho, "buscan asfixiar la economía catalana". En este contexto, ha criticado al Gobierno lo que, a su juicio, supone un agravio entre los grados de ejecución en Cataluña y en Madrid.

Ante esto, Montero ha afeado a Cleries que exija al Gobierno el cumplimiento de los presupuestos generales del Estado (PGE) que "su formación política no aprueba". Por ello, ha defendido la inversión de las cuentas públicas para la región catalana y ha apostillado que no la encontrarán "intentando confrontar a Madrid y a Cataluña".

Por su parte, el portavoz de Junts ha criticado de forma velada el presumible apoyo de ERC a los PGE de 2022 al no haber presentado enmienda a la totalidad porque considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez luego "no cumple nada de nada".

Por último, Montero ha criticado que Junts "solo crea en las vías unilaterales" y le ha animado a no utilizar las cuentas públicas para "intentar confrontar": "Políticamente no me puede decir un caso en que su formación haya aportado algo bueno para Cataluña".