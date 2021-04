Montero carga contra el "postureo" de Ayuso en campaña y sus gestiones "excéntricas" e "imposibles" para la vacuna rusa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado este miércoles las actuaciones "excéntricas" y el "postureo" que ha demostrado, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al explorar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, sobre todo cuando era "imposible" que esa gestión "cristalizara", porque es Europa quien centraliza la compra y porque esa vacuna ni siquiera está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

"No tiene ningún sentido trasladar esa incertidumbre a la población ni hacer actuaciones excéntricas que, desde luego, nunca iban a cristalizar en nada, porque no se puede poner en funcionamiento un medicamento que no está autorizado por aquel que tiene la competencia de vigilar la seguridad", ha sentenciado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que no es "ni adecuado ni oportuno" que el Gobierno madrileño decidiera contactar con su cuenta con los promotores de la vacuna rusa "para poder hacer una gestión que es imposible para una comunidad autónoma".

"Imagínese si esto lo hubiera protagonizado la Generalitat de Cataluña", ha sugerido la portavoz, para añadir que seguramente "el PP se habría llevado las manos a la cabeza".

"UNA POSE DE AYUSO EN PLENA CAMPAÑA"

Por todo ello, Montero cree que este comportamiento "es más una pose de Ayuso en plena campaña", que demuestra que "su única política es la confrontación con el Gobierno". "Ahora con la vacuna rusa, una vacuna que tiene que autorizarse", ha apostillado.

"No es oportuno que para trasladar ese mensaje haga ese postureo de estar hablando con unos y con otros como para intentar parecer que el Gobierno no ha hecho su tarea o las autoridades europeas, simplemente por confrontación", ha criticado.