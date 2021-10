Montero critica el "descaro del estado profundo" y dice a quienes les llaman "extremistas" que sus "reglas" acabaron

Destaca la fuerza del movimiento feminista con una alternativa a la "heteronorma" y el concepto anterior de "masculinidad hegemómica"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado la irrupción "con mucha desvergüenza y descaro" del "estado profundo" en España y ha trasladado a aquellos que les llaman "extremistas" que las "reglas del juego" que imperaban antes de la llegada de Unidas Podemos a las instituciones no van a volver.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el debate 'Crisis del neoliberalismo, extrema derecha y horizonte feminista' dentro de la 'Universidad de otoño' de Podemos, que se celebra en la localidad madrileña de Rivas.

En este mesa de debate que ha compartido con la coportavoz de la formación morada, Isa Serra, y la filósofa Nancy Fraser, ha subrayado que tras el 15M la forma de organizar el Estado que pivotaba sobre el bipartidismo se "quebró" y estas formaciones ya no son capaces de generar el consenso que había antes, coincidiendo con el surgimiento de otros partidos como el suyo.

"El bipartidismo como generador de consensos, de como organizar la democracia ha llegado a su fin", ha desgranado para destacar que, pese a ello, se trató de mantener esas "reglas del juego" político con una sucesión de convocatorias electorales.

Una vez alterado el tablero político, ha destacado que ha surgido ese estado profundo, que quizás antes estaba organizado pero que "no necesitaba operar activamente", citando el caso del excomisario José Manuel Villarejo y los presuntos trabajos que realizaba para empresas.

Y en este punto ha señalado que la aparición "con descaro" de esas estructuras del Estado profundo implica que España se vea "avergonzada a nivel internacional", pues "alucina" el mundo entero con unos comportamientos "antidemocráticos" disfrazados de una defensa de "lo que entienden que debe ser este país".

CRÍTICAS AL PRESIDENTE DE IBERDROLA

Al hilo ha citado el caso del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y su imputación precisamente en el denominado 'caso Villarejo', para referirse también a unas declaraciones del empresario que publica el diario 'El País', en el que critica al Ejecutivo de coalición al aseverar que "con extremistas no se puede gobernar".

"Sus declaraciones son muy curiosas, él dice que con extremistas no se puede gobernar. Fijaros que no ha dicho que con corruptos no se puede gobernar, no ha dicho con anticonstitucionalistas no se puede gobernar, no ha dicho con la extrema derecha no se puede gobernar, con los que están en contra de los derechos humanos no se puede gobernar, con antidemócratas no se puede gobernar", ha enfatizado.

Para la titular de Igualdad, estas palabras entrañan que "antes había unas reglas del juego que para él eran más cómodas" y al situar como "extremistas" a Unidas Podemos, traslada lo siguiente: "éstos no pueden formar parte del terreno de juego político".

QUE SE LEA LA CONSTITUCIÓN

En esta línea, Montero ha instado a Sánchez Galán a leerse la Constitución, algo que le vendría "muy bien", y particular, ente los artículos 120 y 133, que aluden a la delimitación de la propiedad privada y a que la economía está supeditada al interés general.

Y es que la ministra ha señalado que el Ejecutivo no está en contra de que se haga negocio, sino que defienden que se haga pero no a costa del derecho de la gente a tener un suministro básico como la energía.

Por otro lado, ha arremetido con el modelo económico neoliberal al aseverar que lo que hace con las mujeres "supera la explotación", al ser una "directa desposesión" de sus capacidades para sumir a una parte de colectivo en "pobreza" y "mayor vulnerabilidad"

De esta forma, ha reivindicado esa cuarta ola en favor de los derechos feminista, que sitúa en el centro del debate político una agenda de transformaciones estructurales, como eliminar las desigualdades del patriarcado" y acabar con una serie de violencias que se ejercen contra las mujeres.

EL FEMINISMO ROMPE LA MASCULINIDAD "HEGEMÓNICA" Y LA "HETERONORMA"

Y es que el movimiento feminista, frente a esa concepción de masculinidad "hegémónica" hasta la fecha, propone otra forma de "ser hombre en el mundo". "Un hombre que cuida, que llora, que no sigue la heteronoma y puede tener relaciones con otros hombres", ha disertado.

También ha señalado que aquellos que ven su "masculinidad herida" por esta alternativa que promulga el feminismo también centran sus ataques en el colectivo LGTBi o Trans, lo que evidencia la necesidad de tener una ley específica que garantice sus derechos y libertades.

Otra situación que detecta en lo que ha denominado "crisis de masculinidad" es la actitud de "ridiculizar" normas como los protocolos contra el acoso en centros de trabajo, diciendo que son unas "histéricas" y "exageradas" cuando saben que esos comportamientos tienen una "alta prevalencia".

Por tanto, Montero ha concluido que la extrema derecha es una "reacción" al movimiento feminista pero ilustra, a la vez, la "debilidad" de los "poderes establecidos" frente a se impulso "igualitario y emancipador".

ISA SERRA: EL NEOLIBERALISMO CREA "MONSTRUOS" COMO LA EXTREMA DERECHA

Mientras, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha destacado que Montero se está convirtiendo en un referente internacional en materia de feminismo.

También ha diagnosticado que el mundo atraviesa una etapa de enormes cambios que evidencian la incapacidad del neoliberalismo para atender las necesidades de la ciudadanía, aumentando su "depredación" sobre la vida y provocando que emergen "monstruos" como la extrema derecha.